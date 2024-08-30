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「GOAT」認證！Tatum奧運不被重用無妨　NFL傳奇：他是真正的冠軍

記者陳品翔/綜合報導

▲塞爾提克當家球星Jayson Tatum，在巴黎奧運時出賽時間並不多，沒有太多機會能證明自己，稍早NFL傳奇Tom Brady也替他發聲。（圖／美聯社／達志影像）
▲塞爾提克當家球星Jayson Tatum，在巴黎奧運時出賽時間並不多，沒有太多機會能證明自己，稍早NFL傳奇Tom Brady也替他發聲。（圖／美聯社／達志影像）
NBA美國職籃波士頓塞爾提克當家球星Jayson Tatum，上個球季在幫助球隊奪下隊史第18座冠軍後，隨即也入選到美國男籃12人名單，未料他在巴黎奧運上的出賽機會並不多，沒有太多機會能夠證明自己，而稍早美式足球NFL傳奇Tom Brady也替Tatum發聲，並表示：「Tatum是真正的職業球員、真正的冠軍、也是一位出色的隊友！」

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Tom Brady替Tatum發聲　稱對他尊重越來越多

被許多人稱做是NFL史上最佳球員（G.O.A.T.）的Tom Brady，稍早在一則關於Jayson Tatum報導下方發表評論，他寫下：「我們應該讚美那些更關心團隊成功，而不是個人成就的人。在每個組織當中，有很多人雖然不總是扮演先發的角色，但在團隊成功中卻發揮了巨大的作用。我現在對Tatum的尊重，比以往任何時候都還要多，這才是我們應該教給孩子們的！

Tatum稍早受訪　稱在美國隊時很難找到節奏

而Jayson Tatum稍早則接受記者Jared Weiss的專訪，談到了自己在巴黎奧運美國男籃期間的狀態，他說到，「我知道我在巴黎奧運期間沒有投進過一個跳投。我不知道，這可能是平均值法則，在美國隊的比賽當中，很難去找到節奏，你永遠無法確切知道你什麼時候能拿到球，但這就是其中的一部分，你加入了這個團隊，因為我之前也參加過（東京奧運）。」

「我現在有2面金牌、有一個冠軍，並不是所有事情都按你預期的方式發展，對吧？我學會了接受，好吧，這就是其中的一部分。我會繼續前進，我已經準備好享受賽季開始前的最後幾周，並為新的賽季做好準備。」Tatum如此說到。


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