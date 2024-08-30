新竹蛋白區新建案房價瘋了！北埔透天開2400萬　專家：真不讓人活

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▲內灣老街所在的新竹橫山鄉新案開價每坪28~31萬元，讓專家感到震驚。圖為內灣老街上的百年郵局。（圖／翻攝Google評價）

新竹在科學園區高收入帶動下，房價也直線飆升。內政部公布最新、2024第一季房價所得比，新竹縣10.33倍，和2020年相比增加2.7倍，全台最高。房產專家觀察，近期新竹蛋白區新案開價，驚見馨傳不動產智庫執行長何世昌表示，他巡了一輪新竹蛋白區的新建案價格，驚呼：「真的有點瘋！簡直嚇到吃手手！」一一條列，如寶山「富宇天湖」每坪開價50~60萬元；竹東「詮世代」每坪開價60～63萬元；新埔「玖玖別所」則開價49～54萬元。何世昌分析說，寶山有台積電先進製程新廠、竹東靠近竹科，新埔則受惠買盤外溢，以上3區開價似乎可以理解。但他話鋒一轉，問道：「橫山、北埔要怎麼解釋啊？」驚見內灣老街所在的橫山，「墅沛NO.11」每坪開價高達28～31萬元；綠世界所在的北埔新透天建案開價竟大約要1700萬元～2400多萬元，「窮山僻壤都這麼貴，真的不讓人活了」。住展雜誌發言人陳炳辰也告訴《NOWnews今日新聞》說，近期新竹二線地帶，房價確實衝得很高，新埔、湖口、芎林、新豐等都出現房價走升，新埔新案平均單價是坐3望4、芎林及寶山則是坐4望5，除特殊個案外，分析可能與地緣臨近性及比價效應有關。不過，陳炳辰也提醒，受到銀行房貸水位滿、景氣等影響，接下來房市不會像上半年般那麼狂熱，除非有利多刺激，否則房價再往上衝機率不大，加上一旦風險發生時，蛋白區總是較容易動盪，盡量不要過分追高。