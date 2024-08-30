曝檢廉催促柯文哲開黨部門！黃國昌「無法理解」怒問：要搜什麼

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民眾黨主席柯文哲涉嫌在台北市長任內圖利京華城，今早住所、辦公室、民眾黨部遭到搜索，民眾黨下午緊急召開中央委員會議，原以為會討論代理主席事宜，不過，民眾黨立委黃國昌會後表示，「現階段沒有代理主席的問題」，黃國昌更曝一早秘書長周榆修就接到柯文哲的電話，相信廉政署官員就在柯文哲旁邊，催促柯文哲打電話，要周榆修趕快去開中央黨部的門，以便檢調進入搜索，但他無法理解，為什麼有必要搜索中央黨部？柯文哲在中央黨部並沒有辦公室。黃國昌說，一早柯文哲就打電話給周榆修，說檢廉催促請周榆修趕快去開中央黨部的門，讓他們去搜索，相信就是廉政署哪位官員在柯文哲旁邊催促下，柯文哲才緊急打電話給周榆修，而周也很快趕到黨部開門。黃國昌強調，雖然無法理解，為什麼有必要搜索中央黨部，因為柯文哲在中央黨部沒有辦公室，他們充滿疑惑但也尊重配合檢調偵辦；至於到底帶走什麼？黃國昌說，基於偵查不公開，不適合說明，但也要求執政當局說明，請問到中央黨部是搜什麼、有什麼證據理由搜黨部？媒體詢問，柯文哲昨天才請假黨主席，今天就被搜索，是否認為針對意味濃？黃國昌說，兩者間有無關係民眾黨不願過多臆測，但再度強調請執政當局說清楚講明白，到中央黨部搜索意欲為何？黃國昌也批，過程中到底是誰釋放假訊息給特定媒體帶風向，稱柯文哲不在家，惡意造謠帶風向，他們嚴厲譴責。