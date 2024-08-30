首爾同道路再現天坑！連兩天路面塌陷　隱形危機威脅市民安全

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韓國首爾延禧洞昨（29）日一條道路驚見天坑，一輛路過白色休旅車被坑洞吞沒，導致車上2人受傷送醫。不料，今日同條道路距離30公尺遠處，再度出現天坑，當局緊急封路調查。天坑頻傳，宛如難以預見的隱形危機威脅用路人安全，也讓外界擔憂首爾市區的公共工程安管出現問題。根據《韓聯社》報導，29日上午延禧洞一條道路上忽現長約4公尺、寬約6公尺、深約2.5公尺的大型天坑，當時一輛白色休旅車正要從上行駛而過，整輛車瞬間掉進坑內，車上82歲男駕駛與76歲女乘客兩人均重傷送醫。而事發僅隔一天，今日上午延禧洞同道路30公尺遠處又出現天坑，當局緊急封路檢查，市區繁忙道路頻傳天坑意外，也讓首爾市民焦慮不安。天坑地點下方埋有都市瓦斯管線和自來水管線等設施，雖然並未發現瓦斯外漏的徵兆，但仍無法掉以輕心。有目擊者表示，地面塌陷事故發生前，有看到附近行駛的車輛劇烈晃動，幸好塌陷瞬間並未波及到來往車輛，屬於不幸中的大幸。有專家表示，天坑的原因可能與地下埋設管線異常、豪雨或施工導致的土壤流失有關。通常天坑發生是因為地下自來水管道損壞，若地下自來水管道發生滲漏，且事發地點約170公尺遠處正在進行施工，再加上工地頻繁的振動和承重，就有可能造成地面塌陷。無論如何，延禧洞天坑的原因仍待當局調查釐清。但《韓聯社》報導指出，釜山市本月下旬以及高陽市上月底，也都曾經發生天坑意外，天坑頻傳可能並非突發事件，而是存在系統性問題，各地政府應重新確認道路安全，檢查地基下陷以及地底出現空洞化的原因，以防範事故再發生。