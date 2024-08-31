買房碰上10大嫌惡設施　房產專家曝最慘後果：房子變有價無市

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▲買屋碰上高架橋或高壓電塔非要二選一，哪一個比較能讓人接受？貼文立刻引發全場熱議。（示意圖／翻攝自Pixabay）

買房是人生重要大事，花了畢生積蓄就是想有個屬於自己的家，多數人都會參考實價登錄、周遭生活機能等來作為開價依據，但如果周邊有「嫌惡設施」或稱「鄰避設施」呢？根據信義代銷之前做過的調查，國人購屋十大嫌惡設施排名包括惡鄰、高壓電塔、特種行業、殯儀館、瓦斯槽、焚化爐、基地台、垃圾及資源回收場、飛機場、監獄。而對於如何避免嫌惡設施，房產專家Sway指出，買屋前做足功課，比較不會碰到這類情況。舉凡對居家環境、住戶本身帶來負面觀感或影響的設施或店家，都被視作「嫌惡設施」，房產專家Sway曾針對嫌惡設施做出分析，若家裡附近有基地台、電塔等，絕對是100分嫌惡，房子變成「有價無市」，即便自己住的這棟大樓沒有基地台或電塔，但隔壁大樓有，而且位處自家窗戶對面，普遍來說，該物件可能也會乏人問津。另外，工業區、工廠可能還比電塔類的相對好一些，只要房價比旁邊住宅區低，有些首購客會因為價格而願意忍耐，但通常入住之後，問題陸續發生，因此再搬家的機會相對較高。Sway認為，買屋前做足功課，比較不會碰到這類情況，除非是「眼睛被遮住」，或是民眾對該物件一見鍾情、非買不可，衝動購物者比較容易遇到。另外，Sway也特別提到，有少部分消費者被房仲或建商的話術吸引，嫌惡設施刻意被帆布遮住或被招牌擋住而看不到，等到房子蓋好才知道。對買方而言，最重要的是在購屋前能清楚知道附近是否有嫌惡設施，內政部特別針對房仲對於周邊重要設施調查之責任有明確說明，另提供三個可自行查詢方法：由房仲查詢的部分，已於2015年10月新版不動產說明書中載明，房仲業者須對於受託銷售之不動產，應調查周邊半徑300公尺範圍內之重要環境設施，包括：公（私）有市場、超級市場、學校、警察局（分駐所、派出所）、行政機關、體育場、醫院、飛機場、台電變電所用地、地面高壓電塔（線）、寺廟、殯儀館、公墓、火化場、骨灰（骸）存放設施、垃圾場（掩埋場、焚化場）、顯見之私人墳墓、加油（氣）站、瓦斯行（場）、葬儀社）等，須注意的是其範圍不限於負面的嫌惡設施，也包含具有正面影響的機構。買家也可以自己利用三個管道查詢，包括Googlemap的街景服務瀏覽周邊是否有嫌惡設施，或是可與附近住戶、里長打聽周邊有哪些重要設施，或未來是否有相關工程建設；當然親自實地勘察的話，就能填補上述方法的不足，例如有些建物頂樓有安裝基地台，建議看屋時可上頂樓查看。