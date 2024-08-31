颱風季剛交屋大雨狂炸「房屋漏水」怎麼辦　專家：合約必加這1條

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▲蔣哥建議，買賣合約上要備註「如果本房地產曾發生淹水，而未告知，就可以要求賠償或解約」。（示意圖／記者陳韋帆攝）

一個強颱來襲，不少中南部的房子淹水了，而買到泡水屋能夠解約或要求價金折讓、回復原狀嗎？網紅房產擺渡人蔣哥在社群平台表示，有網友提問：「剛買到高雄鼓山區透天，整個地下室到1樓全部淹水，房子還沒有交屋，這是我的責任嗎？」還是屋主能說這是天災，「與我無關」就能夠解決呢？蔣哥分析，泡過水的房子會對房子產生許多不良影響，包括鋼筋水泥長期泡在泥沙跟水裡，會造成鏽蝕、壁癌，長期水氣排不出去，以及家裡的電器、插座、電線會有鏽蝕的狀況，導致將來的房子有很多不安全的狀況發生，這難道不算是重大瑕疵，必須告知買方嗎？蔣哥進一步解釋，以現狀的法律規定，並沒有要求仲介要說。不過，蔣哥也表示，另外，在買賣糾紛案件中，有購屋者向建商購買成屋，交屋後發現下大雨時牆壁會有滲漏水現象，請求建商負責修復未果，經過消保官召開調解會議，並依《消費者保護法》第43條規定，建商同意補償部分修繕費用給買方，並由買方自行雇工修復滲漏水問題。成屋透過仲介交易部分，有買方透過房仲購買成屋，交屋後發現樓梯間、廁所及洗碗槽等多處壁癌及漏水，主張解除買賣契約或請業者負責修復遭拒，產生糾紛，透過調解程序達成協議後，買方同意支付服務報酬費後，合意解除買賣契約。也有買方購買成屋，交屋後發現車庫採光罩、及陽台漏水、後陽台壁癌、磁磚縫隙未補平及木質地板突起等瑕疵，主張解除買賣契約或減價，最後賣方同意賠償瑕疵修補費用，買方則不減價繼續履行合約，達成和解。消基會董事暨房委會委員張欣民提到，過往房屋漏水糾紛，賣方同意解除買賣契約，或買方不減價繼續履行合約，都是比較難達到的和解條件，他認為，在房市景氣熱絡、房屋快速增值時期，賣方也會認為解約能賣更好價，因而願意解除合約，買方也在一屋難求下，願意接納瑕疵。另一層面，由於現在政府宣導，加上民眾容易上網搜尋相關糾紛處理方式與法律條文，搭配相關調解管道，對於買賣糾紛也能較順利調解。