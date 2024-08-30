歐陽娜娜熱戀大6歲樂團主唱！親密互動全被拍　車內親親畫面瘋傳

我是廣告 請繼續往下閱讀

▲歐陽娜娜近來在中國積極發展，在工作、生活忙碌之餘，感情生活也備受關注。（圖／歐陽娜娜微博）

▲歐陽娜娜一上車，安雨就將頭埋進對方手中撒嬌，還甜蜜的親了一下。（圖／翻攝自微博）

▲歐陽娜娜（圖中）為參加羅馬音樂夏令營的活動而飛往義大利，竟也見到安雨（圖左）的身影。（圖／小紅書）

24歲女星歐陽娜娜近來在中國積極發展，在工作、生活忙碌之餘，感情生活也備受關注，先前爆出她和大6歲的大陸樂團「Mandarin」鼓手安雨熱戀中，兩人還並肩現身羅馬街頭，日前又被拍到兩人在車上互動親密，男方甚至將頭埋進歐陽娜娜的手裡親親，消息一出，立刻衝上微博熱搜，在網路上掀起熱烈討論。大陸狗仔「攝影劉大錘」今（30）日在微博發文爆料，安雨收工後，便驅車到機場去接歐陽娜娜，女方一上車，他就將頭埋進對方手中撒嬌，還甜蜜的親了一下，歐陽娜娜也搔了搔安雨的下巴，像在逗弄狗狗一般，這段充滿粉紅泡泡的畫面在微博上瘋傳，關鍵字「曝歐陽娜娜安雨戀情」火速登上微博熱搜。兩人的戀愛實錘消息在網路上炸鍋，不少網友都直呼，「我還停留在翟子路時期」、「為啥好多女明星都喜歡搞樂隊的」、「李庚希談完歐陽娜娜談，00花好愛音樂人啊」、「安雨你小子命真好，談遍女明星」、「不是上次還和那個誰談戀愛麼？」、「我確實服了，這位叛逆少女的審美誰能救救你」、「年輕人玩玩而已。她願意，她媽媽都絕對不會同意。」事實上，歐陽娜娜和安雨是在音樂節目《樂隊的夏天》認識，安雨過去曾在荷蘭阿姆斯特丹音樂學院進修，歐陽娜娜也在國外念伯克利大學，雙方擁有相似背景，因此擦出愛火，還被發現兩人有許多同款手鍊、衣服等等愛的證據，先前更被發現歐陽娜娜為參加羅馬音樂夏令營的活動而飛往義大利，安雨愛相隨跟在身邊。