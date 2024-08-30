藍白合海嘯已過！何欣純估賴清德執政路漸穩：人民渴望吏治清明

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近期藍綠白政治人物司法案件頻傳，政壇將矛頭指向總統賴清德整肅異己。民進黨立委何欣純指出，人民渴望吏治清明，賴清德個性嫉惡如仇，清廉是他的重要原則，也符合人民期待，近來肅貪已獲正面效果，人民相信賴政府會做該做的事，正在「重新信賴」。被視為下屆台中市長選舉民進黨熱門人選的何欣純，今（30）日上午接受「POP撞新聞」主持人黃暐瀚專訪，黃暐瀚指近來藍綠白官司纏身，檢調今日大動作搜查民眾黨主席柯文哲，政壇將矛頭指向總統賴清德刻意整肅。何欣純持不同看法，她表示賴清德個性嫉惡如仇，總統大選期間，自己主持多場中部大型活動，無論對外造勢或內部會議，賴清德態度始終一致，強調民進黨一定要重新擦亮招牌、一定要勤政清廉愛鄉土。她指出人民期待吏治清明，清廉是賴清德很重要的原則，上台後該辦就辦，人民才能重新信賴政府。一個只獲48%選民支持的總統，上任後各民調滿意度都過半，代表肅貪效果是正面的，人民認為賴上任後「做該做的事」，才會重新信賴。至於整肅異己、秋後算帳之說，都是政治圈的語言，基層民眾不會討論或在乎這些，非常支持「該查就是要查」。何欣純舉台中為例，8席立委從上屆的綠6藍2，到如今綠2藍6，加上國民黨市長盧秀燕連任，早已被民進黨中央列為2026艱困選區，但她不這麼認為，因為社會氛圍正在改變，上次總統和立委大選，藍白合在台中形成超級大海嘯，基層話題多半是有做事就挺、政治要公開透明科學理性、投票不要非藍即綠等等，白色力量發揮強大影響力，從國民黨刻意在立委第一選區禮讓民眾黨、蔡壁如落選後盧秀燕聘她當市府顧問可以看得出來。但時隔半年，柯文哲人設大崩壞，情勢截然不同，過去挺白色力量的市民，頗高比例回到原本支持的政黨。此時黃暐瀚問「妳觀察大部分回到綠營了嗎？」她脫口道「台中人很少分藍綠的啦！不然怎會被稱為搖擺州？」她指出台中選民只少數有堅定的政治傾向，大部分中間選民投票時，只看候選人有沒有做事、夠不夠理性、是否行中道，政黨顏色並沒那麼重要，因此當下的社會氛圍和風氣極容易影響投票意願。