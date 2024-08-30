BTS成員SUGA不拘留「案件被移交檢方」！本人承認所有酒駕嫌疑

南韓天團BTS（防彈少年團）成員SUGA，月初酒駕自摔遭逮，酒測值高達0.227％，已達吊銷駕照標準。他上週（8／23）現身警局接受3小時的調查，承認酒駕嫌疑；該酒駕案今（30）日確定移送檢方處置。
SUGA酒駕來龍去脈 現身警局道歉「天團成員光環不再」
回顧SUGA事件爭議，正在服兵役的他，於8月6日晚間未戴安全帽並駕駛「電動滑板車」摔倒，警察盤查時，他表示喝了一杯，但酒測值卻高達0.227%，超過標準因此被吊銷駕照，酒駕一事引發眾怒，SUGA跟公司BIGHIT MUSIC都發文認錯道歉，依舊止不住怒火，大家直批SUGA身為「世界級公眾人物」卻做出不良示範，令人感到失望。
神隱17天，SUGA終於現身警局接受調查，他鞠躬表示對不起，接受長達3小時的偵訊並承認酒駕；SUGA事後上傳手寫信向BTS的成員、粉絲致歉；他參演的節目被電視台打馬賽克，還傳出SUGA代言的「三星電子」也考慮結束彼此合作，形象跌至谷底；該酒駕件今天有新進展，SUGA確定不拘留，案件將移送至首爾西部地檢處理。
根據韓國媒體報導，首爾龍山警察局30日下午2點，以涉嫌違反道路交通法的酒駕罪名，將SUGA不拘留移送至首爾西部地檢處理後續。目前SUGA服役中，預計2025年6月退伍。
SUGA介紹 是天團BTS成員「曾被車撞到肩膀脫臼」未記取教訓酒駕
SUGA本名閔玧其，13歲開始自學音樂，大學時期曾以藝名「Gloss」進行地下音樂活動，2010年加入「BIGHIT MUSIC」，2013年以藝名SUGA作為BTS成員之一出道，2016年再以「Agust D」名義發行Mixtape。
他酒駕之所以被罵翻，是因為他在出道前的2012年，因為兼職當外送員被車撞，導致肩膀脫臼產生後遺症，唱歌時無法正常拿麥克風，動了多次手術，他也因為此原因，今年3月以替代役身分入伍，預計2025年6月退伍。不少人認為，SUGA明明知道出車禍的痛苦，卻酒駕被逮，酒測值還大幅超標，雖然沒有波及無辜，但也對他失望透頂。
SUGA（슈가）小檔案
本 名：閔玧其
別 名：Agust D
生 日：1993年3月9日（31歲）
身 高：174cm
體 重：61kg
MBTI：ISTP
出 道：2013年6月13日
職 業：歌手、音樂製作人
團 體：BTS（防彈少年團）
※【NOWnews 今日新聞】提醒您 酒後不開車，飲酒過量有礙健康！
我是廣告 請繼續往下閱讀
回顧SUGA事件爭議，正在服兵役的他，於8月6日晚間未戴安全帽並駕駛「電動滑板車」摔倒，警察盤查時，他表示喝了一杯，但酒測值卻高達0.227%，超過標準因此被吊銷駕照，酒駕一事引發眾怒，SUGA跟公司BIGHIT MUSIC都發文認錯道歉，依舊止不住怒火，大家直批SUGA身為「世界級公眾人物」卻做出不良示範，令人感到失望。
神隱17天，SUGA終於現身警局接受調查，他鞠躬表示對不起，接受長達3小時的偵訊並承認酒駕；SUGA事後上傳手寫信向BTS的成員、粉絲致歉；他參演的節目被電視台打馬賽克，還傳出SUGA代言的「三星電子」也考慮結束彼此合作，形象跌至谷底；該酒駕件今天有新進展，SUGA確定不拘留，案件將移送至首爾西部地檢處理。
根據韓國媒體報導，首爾龍山警察局30日下午2點，以涉嫌違反道路交通法的酒駕罪名，將SUGA不拘留移送至首爾西部地檢處理後續。目前SUGA服役中，預計2025年6月退伍。
SUGA介紹 是天團BTS成員「曾被車撞到肩膀脫臼」未記取教訓酒駕
SUGA本名閔玧其，13歲開始自學音樂，大學時期曾以藝名「Gloss」進行地下音樂活動，2010年加入「BIGHIT MUSIC」，2013年以藝名SUGA作為BTS成員之一出道，2016年再以「Agust D」名義發行Mixtape。
他酒駕之所以被罵翻，是因為他在出道前的2012年，因為兼職當外送員被車撞，導致肩膀脫臼產生後遺症，唱歌時無法正常拿麥克風，動了多次手術，他也因為此原因，今年3月以替代役身分入伍，預計2025年6月退伍。不少人認為，SUGA明明知道出車禍的痛苦，卻酒駕被逮，酒測值還大幅超標，雖然沒有波及無辜，但也對他失望透頂。
SUGA（슈가）小檔案
本 名：閔玧其
別 名：Agust D
生 日：1993年3月9日（31歲）
身 高：174cm
體 重：61kg
MBTI：ISTP
出 道：2013年6月13日
職 業：歌手、音樂製作人
團 體：BTS（防彈少年團）
※【NOWnews 今日新聞】提醒您 酒後不開車，飲酒過量有礙健康！