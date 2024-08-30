BTS成員SUGA不拘留「案件被移交檢方」！本人承認所有酒駕嫌疑

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▲SUGA於8月23日現身警局接受調查，鞠躬致歉。（圖／AP美聯社）

▲SUGA以手寫信的方式道歉，自責拖累防彈少年團的成員。（圖／WEVERSE）

▲SUGA出道前因為外送時發生車禍，如今未記取教訓，粉絲失望傷心。（圖／BTS 臉書）

南韓天團BTS（防彈少年團）成員SUGA，月初酒駕自摔遭逮，酒測值高達0.227％，已達吊銷駕照標準。他上週（8／23）現身警局接受3小時的調查，承認酒駕嫌疑；該酒駕案今（30）日確定移送檢方處置。回顧SUGA事件爭議，正在服兵役的他，於8月6日晚間，警察盤查時，他表示喝了一杯，但，超過標準因此被吊銷駕照，酒駕一事引發眾怒，SUGA跟公司BIGHIT MUSIC都發文認錯道歉，依舊止不住怒火，大家直批SUGA身為「世界級公眾人物」卻做出不良示範，令人感到失望。神隱17天，SUGA終於現身警局接受調查，他鞠躬表示對不起，接受長達3小時的偵訊並承認酒駕；SUGA；他參演的節目，還傳出，形象跌至谷底；該酒駕件今天有新進展，SUGA確定不拘留，案件將移送至首爾西部地檢處理。根據韓國媒體報導，首爾龍山警察局30日下午2點，以涉嫌違反道路交通法的酒駕罪名，將SUGA不拘留移送至首爾西部地檢處理後續。目前SUGA服役中，預計2025年6月退伍。SUGA本名閔玧其，13歲開始自學音樂，大學時期曾以藝名「Gloss」進行地下音樂活動，2010年加入「BIGHIT MUSIC」，2013年以藝名SUGA作為BTS成員之一出道，2016年再以「Agust D」名義發行Mixtape。他酒駕之所以被罵翻，是因為他在出道前的2012年，因為兼職當外送員被車撞，導致肩膀脫臼產生後遺症，唱歌時無法正常拿麥克風，動了多次手術，他也因為此原因，今年3月以替代役身分入伍，預計2025年6月退伍。不少人認為，SUGA明明知道出車禍的痛苦，卻酒駕被逮，酒測值還大幅超標，雖然沒有波及無辜，但也對他失望透頂。本 名：閔玧其別 名：Agust D生 日：1993年3月9日（31歲）身 高：174cm體 重：61kgMBTI：ISTP出 道：2013年6月13日職 業：歌手、音樂製作人團 體：BTS（防彈少年團）