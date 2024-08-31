彭振聲夫婦深夜現身！遭檢廉傳喚約談　4人訊後移送北檢複訊

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▲台北市前副市長彭振聲夫妻在深夜11點多移送北檢複訊。（圖／嚴俊強攝，20240830）

▲台北市前副市長彭振聲夫妻在深夜11點多移送北檢複訊。（圖／嚴俊強攝，20240830）

民眾黨主席、前台北市長柯文哲任內京華城容積率暴增案件風波延燒，繼威京集團主席沈慶京、國民黨北市議員應曉薇遭收押禁見後，台北市前副市長彭振聲被廉政署約談後，晚間檢廉約談的「神秘第4人」身分也隨之曝光，即為彭振聲的妻子謝夏蕎。檢廉今（30）日兵分七路，全面搜索柯文哲住家、辦公室與民眾黨辦公室等地，同時約談2名被告、2名證人，分別於中午將柯文哲、陳佩琪2人帶回廉政署。台北市前副市長彭振聲、妻子謝夏蕎則在被約談約10小時後，於深夜11點15分左右離開廉政署，兩人面對媒體詢問是否轉為汙點證人時不發一語，4人訊後將移送北檢複訊。稍早，柯文哲妻子陳佩琪也被依證人身分約談，於今晚7點41分獨自一人先到北檢，並於晚上近10點離開北檢，在北檢複訊2個多小時，離去前被問到是否是證人身分等問題，都不回答，柯文哲目前則仍在廉政署。