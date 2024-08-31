爆柯文哲被收押機率高！律師揭最大3關鍵：京華城案才是超級颱風

我是廣告 請繼續往下閱讀

▲不只政治獻金假帳案延燒，柯文哲也捲入京華城弊案當中，昨日遭到檢調約談。（圖／記者朱永強攝，2024.08.30）

▲柯文哲捲入京華城弊案，律師分析，柯文哲這次成立犯罪的機率相當高。（圖／記者朱永強攝影）

▲京華城弊案持續延燒，律師分析，應曉薇上演桃園逃亡不成再跑去台中想出境，成為檢調辦案加速一大關鍵。（圖／NOWnews葉政勳攝影2024.08.28）

京華城容積案延燒，前台北市長、民眾黨主席柯文哲近日爭議不斷，除了假帳風波之外，也身陷京華城容積率飆增弊案，日前在應曉薇、沈慶京、應的助理吳順民被羈押禁見之後，檢廉又立刻大動作兵分七路搜索柯文哲在台北市金山南路的住處、黨部辦公室，並且約談柯文哲，柯文哲於今（31）日凌晨零時轉往北檢複訊，當庭表達拒絕夜間偵訊，因此在北檢拘留室過夜。29日檢廉聲押應曉薇、沈慶京、應的助理吳順民，，檢廉繼續大動作搜索柯文哲在金山南路的住處以及黨辦公室，並帶回柯文哲偵訊。綽號「熊大律師」的開業律師陳君瑋在臉書上分析該起事件：「柯文哲在之前的假帳案、看豪宅，頂多是觀感不佳而已，在法律上都是小菜一碟，唯有京華城案是真正的超級颱風，陳君瑋說，柯文哲7月30日接受資深媒體人黃光芹專訪時，「京華城一案涉及利益高達數百億，未來判決上依照經驗，可能判刑15年到20年，最重無期徒刑」陳君瑋分析：陳君瑋提到：「檢調這幾天辦案的步驟明顯加快，「應曉薇都被收押了，當然就剩下最大咖的柯文哲」陳君瑋解釋，