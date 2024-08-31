爆柯文哲被收押機率高！律師揭最大3關鍵：京華城案才是超級颱風

京華城容積案延燒，前台北市長、民眾黨主席柯文哲近日爭議不斷，除了假帳風波之外，也身陷京華城容積率飆增弊案，日前在應曉薇、沈慶京、應的助理吳順民被羈押禁見之後，檢廉又立刻大動作兵分七路搜索柯文哲在台北市金山南路的住處、黨部辦公室，並且約談柯文哲，柯文哲於今（31）日凌晨零時轉往北檢複訊，當庭表達拒絕夜間偵訊，因此在北檢拘留室過夜。對此，有律師出面分析，京華城才是柯文哲的超級颱風，研判柯文哲最後被收押的機率高。
29日檢廉聲押應曉薇、沈慶京、應的助理吳順民，檢方複訊後認為應曉薇、沈慶京、吳順民犯罪嫌疑重大，且有串證、滅證、逃亡之虞，向法院聲請羈押禁見，30日凌晨台北地方法院裁准收押，檢廉繼續大動作搜索柯文哲在金山南路的住處以及黨辦公室，並帶回柯文哲偵訊。
直到31日凌晨轉往北檢複訊，不過柯文哲當庭表達拒絕夜間偵訊，檢察官表示無法讓柯離開，當庭逮捕，而律師將會向法院聲請提審，由法官確認逮捕是否合法，預計今日上午開庭審理。
柯文哲的最終下場如何？律師分析犯罪3大關鍵
綽號「熊大律師」的開業律師陳君瑋在臉書上分析該起事件：「柯文哲在之前的假帳案、看豪宅，頂多是觀感不佳而已，在法律上都是小菜一碟，唯有京華城案是真正的超級颱風，柯文哲前幾天開記者會向黨請假3個月，這很可能是因為柯文哲預知萬一被收押，偵查中一期是2個月，多1個月彈性時間，所以請假3個月的時間」。
陳君瑋說，柯文哲7月30日接受資深媒體人黃光芹專訪時，曾脫口表示：「對啦，就是圖利啦」，即承認有圖利他人，此舉至少已經成立《貪污治罪條例》第6條圖利罪，至少5年徒刑起跳；現在又爆出議員應曉薇收了4000多萬賄款，檢察官可能推測也行賄台北市府高層，所以改成第4條「違背職務收賄罪」追查，「這是超級重罪，至少10年起跳」。
「京華城一案涉及利益高達數百億，未來判決上依照經驗，可能判刑15年到20年，最重無期徒刑」陳君瑋分析：「柯文哲這次成立犯罪的機率相當高，因為雖然應曉薇、沈慶京都否認犯罪，但是柯文哲媒體上自認圖利、彭振聲作證柯『交辦』、加上柯文哲自己在公文上蓋章簽名，有物證效力等於成立犯罪，幾乎是90%成立犯罪了！」
檢調辦案速度大幅度提升！律師揭最大關鍵
陳君瑋提到：「檢調這幾天辦案的步驟明顯加快，是因為柯文哲如果沒有在媒體人前公然向檢調嗆聲就是圖利，然後應曉薇不要桃園逃亡不成再跑去台中想出境，檢調動作應該不會這麽快，畢竟要辦一個首都前市長，又擁有八席立委實力的黨主席，手上沒有十足證據，不敢輕易動作。」
「應曉薇都被收押了，當然就剩下最大咖的柯文哲」陳君瑋解釋，在法律實務上，為避免最大咖在外面串證，辦完應曉薇，一定要馬上辦最大咖，因此檢調已經把辦案的行程表規劃好了，只是要何時出手還在觀望，一旦引信點燃，一定馬上引爆，「只能往前，沒有後退了！」
我是廣告 請繼續往下閱讀
直到31日凌晨轉往北檢複訊，不過柯文哲當庭表達拒絕夜間偵訊，檢察官表示無法讓柯離開，當庭逮捕，而律師將會向法院聲請提審，由法官確認逮捕是否合法，預計今日上午開庭審理。
柯文哲的最終下場如何？律師分析犯罪3大關鍵
綽號「熊大律師」的開業律師陳君瑋在臉書上分析該起事件：「柯文哲在之前的假帳案、看豪宅，頂多是觀感不佳而已，在法律上都是小菜一碟，唯有京華城案是真正的超級颱風，柯文哲前幾天開記者會向黨請假3個月，這很可能是因為柯文哲預知萬一被收押，偵查中一期是2個月，多1個月彈性時間，所以請假3個月的時間」。
陳君瑋說，柯文哲7月30日接受資深媒體人黃光芹專訪時，曾脫口表示：「對啦，就是圖利啦」，即承認有圖利他人，此舉至少已經成立《貪污治罪條例》第6條圖利罪，至少5年徒刑起跳；現在又爆出議員應曉薇收了4000多萬賄款，檢察官可能推測也行賄台北市府高層，所以改成第4條「違背職務收賄罪」追查，「這是超級重罪，至少10年起跳」。
「京華城一案涉及利益高達數百億，未來判決上依照經驗，可能判刑15年到20年，最重無期徒刑」陳君瑋分析：「柯文哲這次成立犯罪的機率相當高，因為雖然應曉薇、沈慶京都否認犯罪，但是柯文哲媒體上自認圖利、彭振聲作證柯『交辦』、加上柯文哲自己在公文上蓋章簽名，有物證效力等於成立犯罪，幾乎是90%成立犯罪了！」
檢調辦案速度大幅度提升！律師揭最大關鍵
陳君瑋提到：「檢調這幾天辦案的步驟明顯加快，是因為柯文哲如果沒有在媒體人前公然向檢調嗆聲就是圖利，然後應曉薇不要桃園逃亡不成再跑去台中想出境，檢調動作應該不會這麽快，畢竟要辦一個首都前市長，又擁有八席立委實力的黨主席，手上沒有十足證據，不敢輕易動作。」
「應曉薇都被收押了，當然就剩下最大咖的柯文哲」陳君瑋解釋，在法律實務上，為避免最大咖在外面串證，辦完應曉薇，一定要馬上辦最大咖，因此檢調已經把辦案的行程表規劃好了，只是要何時出手還在觀望，一旦引信點燃，一定馬上引爆，「只能往前，沒有後退了！」
更多「京華城案搜索柯文哲」相關新聞。