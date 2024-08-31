柯文哲轉往北檢複訊「露出微笑」啥意思？小草：「穩了」

柯文哲陷弊案　前綠委點名「黨內這些人」：欠姚文智一個道歉

記者余祥／台北報導

▲柯文哲今凌晨北檢訊問表明拒絕夜間偵訊，遭當庭逮捕。（圖／林調遜攝，20240831）
▲柯文哲今凌晨北檢訊問表明拒絕夜間偵訊，遭當庭逮捕。（圖／林調遜攝，20240831）
民眾黨主席柯文哲涉嫌在台北市長任內圖利京華城，遭檢調大動作搜索，並被帶回廉政署接受訊問，今日凌晨則移送北檢複訊，但柯文哲拒絕夜間訊問，遭當庭逮捕，柯律師緊急申請提審，目前待法院開庭審理。對此，民進黨前立委謝欣霓發文直言「當年私下跟柯文哲眉來眼去的人，你們都欠姚文智一個道歉，當年若不妥協也不會造就今天的柯吉拉。

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2018年台北市長選舉時，柯文哲拚連任，民進黨則不再禮讓，派出時任立委的姚文智參選，當時不僅外界不看好，連自家人都不挺，最終敗選收場，姚文智還信守承諾退出政壇。

謝欣霓在臉書發文表示，當今天大家歡天喜地的時候，請黨內所有的人士捫心自問：「2018年有誰是真心的相挺自己黨內提名的姚文智？」她認為當年不妥協的話，也不會造就今天的柯吉拉，也不會讓中國覺得介入台灣的政治非常容易。

謝欣霓直言「當年私下跟柯文哲眉來眼去的人，你們都欠姚文智一個道歉」。

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