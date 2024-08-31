「柯文哲快被押了！」前幕僚：被告4人有3人在裡面他怎逃得掉？

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民眾黨主席柯文哲涉嫌在台北市長任內圖利京華城，昨日遭檢廉大動作搜索，並在深夜至北檢複訊，不過，柯文哲拒絕深夜問訊，遭當庭逮捕，在拘留所過夜，柯文哲律師緊急聲請提審，今法院將開提審庭。前幕僚、政治評論員吳靜怡斷言，「柯文哲要被羈押，快了！」現在被告4人，有3人都在裡面，柯文哲怎麼可能逃得掉？吳靜怡發文批，柯文哲擅用可憐蟲戰術，透過拖延和場外支持者搭配演出司法不公的氣氛，刻意操作政治輿論風向給檢察官壓力，民眾黨黨中央和柯文哲的意謀相當明顯，所以出現在場外的群眾，都不是單純支持者，都是在演。吳靜怡說，柯文哲在偵查庭居然自己起身開門要離開偵查庭，之後又不願意休息，吵著要回家，寧願逼檢察官將柯文哲當庭逮捕，也不願意老老實實配合調查，柯文哲的律師更出了奇招，讓檢察官去跟法官提審，看看這樣現場逮捕合不合法，若法官裁定不合法，柯文哲就可以回家等傳喚，但證人有陳佩琪，所以串證的要件也是具足。吳靜怡指出，檢方認定彭振聲依涉犯貪汙圖利重罪嫌疑重大，且有串證、逃亡之虞，向法院聲請羈押禁見。現在被告四人，有三人都在裡面，柯文哲怎麼可能逃得掉？柯文哲持續跟民眾黨施展可憐蟲戰術演給大家看，但放了太多次羊，這招已經無效。