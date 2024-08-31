小熊從墊底變身黑馬！今永昇太、鈴木誠也成關鍵　有望重返季後賽

我是廣告 請繼續往下閱讀

芝加哥小熊隊今（31）日在日籍王牌今永昇太6局優質先發帶領之下，終場以7：6擊退華盛頓國民，取得近期4連勝，目前在國聯外卡爭奪戰逐漸追近，僅落後5場勝差，有望自2020年重返季後賽，而今永昇太與鈴木誠也成為球隊下半季反攻的重要關鍵。鈴木誠也本季打擊表現穩定，截至8月31日，打擊三圍.274/.347/.487，累計19支全壘打和64分打點。尤其進入下半季，鈴木誠也打擊持續加溫，近一個月打擊率達3成以上，並敲出4支全壘打，兩項數據都排在全隊第2，攻擊指數（OPS）.834也排在球隊前段班。鈴木誠也成為打線重要的核心，不僅有望連續兩年達成20支全壘打，還可能實現賽季初30轟的宣言。此外，鈴木誠也的WAR（勝場貢獻值）達2.9，也是旅美生涯新高。作為小熊隊主力王牌投手，今永昇太本季表現同樣搶眼，目前戰績為11勝3敗，防禦率3.14。按照輪值計算，他預計還有5場先發機會，這對於小熊隊爭奪季後賽席位至關重要。雖然國聯的年度最佳新人王競爭激烈，但如果今永昇太能在剩餘比賽帶領小熊挺進季後賽，將有機會獲得國聯新人王的殊榮。小熊在上半季曾排名國聯中區墊底，但在明星賽過後，小熊隊脫胎換骨急起直追，目前戰績為69勝66敗，勝率達5成11，落後國聯中區排頭密爾瓦基釀酒人隊10場勝差。而在國聯外卡爭奪戰中，小熊隊與亞特蘭大勇士隊僅差5.5場，排名節節上升，有望重返季後賽。