今永昇太超會飆K！25場先發送出148次三振　締造小熊隊史新秀紀錄

今永昇太超會飆K！芝加哥小熊日籍強投今永昇太，今（31）日先發面對華盛頓國民，主投6局失掉3分，飆出8次三振，靠著打線火力支援，以7：6擊敗國民。此役過後，今永昇太不僅收下本季第11勝，同時更在新秀年的前25場先發中，飆出148次三振，成為自2002年的Mark Prior後，小熊單季投出最多三振的新秀投手。
開局失分後回穩 隊友單局狂灌7分
今永昇太首局遭安打串連，率先失掉2分，不過小熊打線在2局上爆發，單局打了11人次，總計敲出6支安打，灌入7分。在隊友以火力支援後，今永昇太僅在3局下遭到Dylan Crews轟出陽春砲，便沒有再失分，最後也漂亮完成6局投球任務下場。
今永昇太本場主投6局用了96球，被敲出4支安打，失掉3分，並飆出8次三振、1次保送，在隊友的助陣下，收下本季的第11場勝投。
展現驚人K攻 刷新隊史紀錄
本季是今永昇太首年挑戰大聯盟，在前25場先發，就累積驚人的148次三振，平均每場都會飆出將近6次三振。這項數據也讓今永昇太成為，自2002年的Mark Prior後，小熊隊史投出最多三振的新秀投手。
目前賽季數據而言，今永昇太總共先發出戰25場比賽，奪下11勝3敗，是小熊隊內的勝投王，主投146.1局，只送出23次四壞球保送，賽季防禦率為3.14，是相當優秀的新秀年數據。
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今永昇太首局遭安打串連，率先失掉2分，不過小熊打線在2局上爆發，單局打了11人次，總計敲出6支安打，灌入7分。在隊友以火力支援後，今永昇太僅在3局下遭到Dylan Crews轟出陽春砲，便沒有再失分，最後也漂亮完成6局投球任務下場。
今永昇太本場主投6局用了96球，被敲出4支安打，失掉3分，並飆出8次三振、1次保送，在隊友的助陣下，收下本季的第11場勝投。
展現驚人K攻 刷新隊史紀錄
本季是今永昇太首年挑戰大聯盟，在前25場先發，就累積驚人的148次三振，平均每場都會飆出將近6次三振。這項數據也讓今永昇太成為，自2002年的Mark Prior後，小熊隊史投出最多三振的新秀投手。
目前賽季數據而言，今永昇太總共先發出戰25場比賽，奪下11勝3敗，是小熊隊內的勝投王，主投146.1局，只送出23次四壞球保送，賽季防禦率為3.14，是相當優秀的新秀年數據。