今永昇太超會飆K！25場先發送出148次三振　締造小熊隊史新秀紀錄

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▲小熊隊日籍王牌今永昇太今（31）日繳出6局優質先發，帶領小熊以7：6擊退國民，助小熊取得4連勝，逐漸逼近國聯外卡席位，僅落後5場，有望自2020年重返季後賽。（圖／美聯社／達志影像）

今永昇太超會飆K！芝加哥小熊日籍強投今永昇太，今（31）日先發面對華盛頓國民，主投6局失掉3分，飆出8次三振，靠著打線火力支援，以7：6擊敗國民。此役過後，今永昇太首局遭安打串連，率先失掉2分，不過小熊打線在2局上爆發，單局打了11人次，總計敲出6支安打，灌入7分。今永昇太本場主投6局用了96球，被敲出4支安打，失掉3分，並飆出8次三振、1次保送，在隊友的助陣下，收下本季的第11場勝投。本季是今永昇太首年挑戰大聯盟，目前賽季數據而言，