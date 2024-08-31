睡醒房子變別人的！台灣也有「可怕地面師」　Netflix神劇演真的

Netflix近期上架一部日劇名為《地面師》，許多人光看片名都以為這是什麼巫術、科幻類的影集，但其實「地面師」一詞是出自日本，指的是利用偽造文件、冒充屋主身分來騙取土地、房地產詐騙的人，不僅日本曾經遇過這個情況，台灣因為房市過熱，也曾經出現不少案例，甚至有人睡一覺醒來，原本屬於自己的房子突然變成別人的！日劇《地面師》改編真人真事，無疑是一部引人深省的社會神劇。
什麼是地面師？日劇《地面師》在演什麼？
地面師（じめんし）一詞來自日本，指的是專門冒充土地或房產所有者進行詐騙的人，他們擅長運用偽造的身分文件、土地權狀等來進行非法交易，從中獲取龐大的利益，由於在房產過戶、拍賣等環節瑣碎複雜，因此地面師通常都是一整群的犯罪集團，他們透過精算騙過建商、房地產公司或者銀行，讓受害者相信交易是真實且合法的。
日劇《地面師》事件是真實存在，改編自2017年震驚日本房地產市場的「積水房屋詐騙案」，而該事件就是積水房屋建商想買地蓋屋，但一處精華地帶所有權女主人並不想賣，與建商僵持許久，這讓地面師看準時機有利可圖，趁虛而入假冒「中間代理人」接洽，地面師以假護照、證件並且偽造合約書進行簽約，甚至帶上假女主人赴約，一步一步取信積水房屋。
地面師以急需用錢為由，加速整個合約簽呈，即便積水房屋公司認為其中有些問題，但因為後續獲利龐大，加上時間緊迫，最後都忽略其細節，直到雙方推到進入法律程序，至法務局申請過戶地產，積水房屋才接獲移交失敗消息，但所有款項已經全部付出，雖然最後報警破獲詐騙集團數人，不過據悉首領仍沒抓到，損失金額55億日圓也未能全部討回。
房產過熱更要小心！台灣也有可怕的地面師
隨著近年台灣房產市場越來越熱，房價在越來越高的情況下，台灣也有「地面師」真實存在，抓緊人性「貪便宜」、「想要快速交易」的弱點來進攻，這時當你是買家時，發現要購買的房價、土地都是低於行情且流程異常快速時，就要特別地留意。
過去也有案例是一名房東要將「還清貸款的房子」出租，而戶籍仍然登記在該出租的屋子，就被地面師盯上，假借承租房屋之後，還熱心幫房東收取信件，結果地面師承租後，偽造假債權證明，向法院申請法拍，屋主事後發現時已經太晚，睡一覺醒來房屋已經變成別人的，而詐騙地面師本人早已捲款逃跑，而法拍得主屬於第三善意者，意即買方在不知情賣方持有的房屋是透過不法手段取得的，因此原屋主房屋將無法討回。
因此如果當你是買賣土地、房產任一方時，應該選擇有誠信、有信譽的仲介品牌，如果有任何疑慮也要找多方房屋專家諮詢，另外則是多加保護個人資料，避免透露過多的訊息；而當你是已經繳完貸款的屋主，則是可以採取「申請地籍異動即時通」、「保留註記」；買賣時「履約保證」以及「雙地政士」來確保自己的權益。投資房地產固然吸引人，但龐大的金流以及利益，切勿因著急而忽略其中的風險哦！
我是廣告 請繼續往下閱讀
地面師（じめんし）一詞來自日本，指的是專門冒充土地或房產所有者進行詐騙的人，他們擅長運用偽造的身分文件、土地權狀等來進行非法交易，從中獲取龐大的利益，由於在房產過戶、拍賣等環節瑣碎複雜，因此地面師通常都是一整群的犯罪集團，他們透過精算騙過建商、房地產公司或者銀行，讓受害者相信交易是真實且合法的。
日劇《地面師》事件是真實存在，改編自2017年震驚日本房地產市場的「積水房屋詐騙案」，而該事件就是積水房屋建商想買地蓋屋，但一處精華地帶所有權女主人並不想賣，與建商僵持許久，這讓地面師看準時機有利可圖，趁虛而入假冒「中間代理人」接洽，地面師以假護照、證件並且偽造合約書進行簽約，甚至帶上假女主人赴約，一步一步取信積水房屋。
地面師以急需用錢為由，加速整個合約簽呈，即便積水房屋公司認為其中有些問題，但因為後續獲利龐大，加上時間緊迫，最後都忽略其細節，直到雙方推到進入法律程序，至法務局申請過戶地產，積水房屋才接獲移交失敗消息，但所有款項已經全部付出，雖然最後報警破獲詐騙集團數人，不過據悉首領仍沒抓到，損失金額55億日圓也未能全部討回。
房產過熱更要小心！台灣也有可怕的地面師
隨著近年台灣房產市場越來越熱，房價在越來越高的情況下，台灣也有「地面師」真實存在，抓緊人性「貪便宜」、「想要快速交易」的弱點來進攻，這時當你是買家時，發現要購買的房價、土地都是低於行情且流程異常快速時，就要特別地留意。
過去也有案例是一名房東要將「還清貸款的房子」出租，而戶籍仍然登記在該出租的屋子，就被地面師盯上，假借承租房屋之後，還熱心幫房東收取信件，結果地面師承租後，偽造假債權證明，向法院申請法拍，屋主事後發現時已經太晚，睡一覺醒來房屋已經變成別人的，而詐騙地面師本人早已捲款逃跑，而法拍得主屬於第三善意者，意即買方在不知情賣方持有的房屋是透過不法手段取得的，因此原屋主房屋將無法討回。
因此如果當你是買賣土地、房產任一方時，應該選擇有誠信、有信譽的仲介品牌，如果有任何疑慮也要找多方房屋專家諮詢，另外則是多加保護個人資料，避免透露過多的訊息；而當你是已經繳完貸款的屋主，則是可以採取「申請地籍異動即時通」、「保留註記」；買賣時「履約保證」以及「雙地政士」來確保自己的權益。投資房地產固然吸引人，但龐大的金流以及利益，切勿因著急而忽略其中的風險哦！