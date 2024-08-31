睡醒房子變別人的！台灣也有「可怕地面師」　Netflix神劇演真的

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▲日劇《地面師》講述一群專業的詐欺犯，冒充屋主進行房地產詐騙。（圖／翻攝Netflix臉書）

▲日劇《地面師》改編自2017年日本房地產「積水房屋詐騙」真實案件，是一部發人深省的好劇。（圖／Netflix提供）

▲曾有屋主將繳完貸款的房屋出租給房客，而戶籍地並未遷出，被地面師盯上，偽造假債權證明法拍房屋，屋主要不回來。（圖／家庭消費中心攝）

Netflix近期上架一部日劇名為《地面師》，許多人光看片名都以為這是什麼巫術、科幻類的影集，但其實「地面師」一詞是出自日本，指的是利用偽造文件、冒充屋主身分來騙取土地、房地產詐騙的人，不僅日本曾經遇過這個情況，台灣因為房市過熱，也曾經出現不少案例，甚至有人睡一覺醒來，原本屬於自己的房子突然變成別人的！日劇《地面師》改編真人真事，無疑是一部引人深省的社會神劇。，由於在房產過戶、拍賣等環節瑣碎複雜，因此地面師通常都是一整群的犯罪集團，，而該事件就是積水房屋建商想買地蓋屋，但一處精華地帶所有權女主人並不想賣，與建商僵持許久，這讓地面師看準時機有利可圖，地面師以急需用錢為由，加速整個合約簽呈，即便積水房屋公司認為其中有些問題，但因為後續獲利龐大，加上時間緊迫，最後都忽略其細節，隨著近年台灣房產市場越來越熱，房價在越來越高的情況下，台灣也有「地面師」真實存在，，屋主事後發現時已經太晚，；而當你是已經繳完貸款的屋主，