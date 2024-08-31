A-Lin點名《原子少年2》小新「心被你拿走了」！歐弟親上陣放大招

《原子少年2》在24日盛大開播，網路聲量及討論度居高不下，直播一度突破八千人同時在線，成果可觀，而播出期間，光是社群討論聲量就在一週內達到3千則，熱烈程度非凡。今（31）日晚上8點則會全球首播第二集，星際導師歐弟親自上陣放大招、流星導師A-Lin更是在講評時直接點名告白風行者的小新，「我的心被你拿走了。」
該賽制以「6大行星元素」分團，包括晨之星、天狼星、風行者、克卜勒、鑽石星球以及小行星，第一集播出各團皆拿出了能代表團體屬性的舞蹈，第二集將再度各自演出一首歌曲，接續完成本輪賽制，各團選手使出渾身解數，讓導師們滿意的連連點頭。
坤達擔任星際導師，第二季開頭就宣稱要一改第一季「暖心」形象，嚴格看待選手舞台，也被選手們的表現打動：「真的找不到缺點」。擅長跳舞的歐弟非常享受選手們展現的港風舞蹈，給出了不錯的分數之外，也上場向選手示範了港風舞蹈的重點，現場教學讓選手們非常興奮，還不吝嗇的直接放大招，現場氣氛嗨到最高點。
星際導師健志則是對於選手們具有表現力的特色舞蹈感到非常有興趣，還站起來和選手們當場學了一段。流星導師A-Lin更是在講評時直接點名告白風行者的小新，「我的心被你拿走了。」究竟是什麼樣的表演能讓A-Lin當場告白，令人相當好奇。今日傍晚六點即將於官方YouTube頻道上架第一集彩蛋版正片。
馬上行動力挺 ：https://hidol.fan/atomboyz
《原子少年2》播出資訊
8/24起 每週六
晚間八點｜TVBS歡樂台、TVBS精采台首播、LINE TV首播
晚間十點｜中華電信MOD、Hami Video、愛奇藝iQIYI、LINE TV上線
8/30起 每週五
晚間十點｜中視播出
8/31起 每週六
晚間六點｜《原子少年2 ATOM BOYZⅡ》官方Youtube頻道彩蛋版正片上架
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坤達擔任星際導師，第二季開頭就宣稱要一改第一季「暖心」形象，嚴格看待選手舞台，也被選手們的表現打動：「真的找不到缺點」。擅長跳舞的歐弟非常享受選手們展現的港風舞蹈，給出了不錯的分數之外，也上場向選手示範了港風舞蹈的重點，現場教學讓選手們非常興奮，還不吝嗇的直接放大招，現場氣氛嗨到最高點。
星際導師健志則是對於選手們具有表現力的特色舞蹈感到非常有興趣，還站起來和選手們當場學了一段。流星導師A-Lin更是在講評時直接點名告白風行者的小新，「我的心被你拿走了。」究竟是什麼樣的表演能讓A-Lin當場告白，令人相當好奇。今日傍晚六點即將於官方YouTube頻道上架第一集彩蛋版正片。
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《原子少年2》播出資訊
8/24起 每週六
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8/31起 每週六
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