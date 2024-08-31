提審駁回！柯文哲律師質疑「問A案、用B案逮捕」　擬提抗告

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民眾黨主席柯文哲捲入京華城容積弊案，北檢昨日發動調查並約談，今（31）日凌晨將柯文哲移送北檢複訊，因柯文哲拒絕夜訊，遭檢察官當庭逮捕，其透過委任律師鄭深元聲請提審，稍早北院裁定出爐，認定此案無提審之必要，故駁回聲請，並將柯文哲解返台北地檢署，預計下午將恢復偵訊。柯委任律師鄭深元受訪質疑，檢方訊問內容皆是關於木可與政治獻金的問題，在柯文哲拒絕夜間偵訊後，檢方就以「涉犯京華城圖利罪」為由，當庭諭知逮捕，也就是說「問Ａ案、用Ｂ案進行逮捕」，對於台北地院的裁定，將會在審慎考量後，提出抗告。離去之前，鄭深元也補充說道，柯主席的抗壓性非常好，主席覺得昨天一整天的車輪戰非常疲憊，也認為他們需要休息一下。北院認為，聲請人並未經檢察官訊問京華城案相關案情，因此檢察官並無理由，因所訊問內容認定聲請人在京華城案有羈押的原因及必要，不符合《刑事訴訟法》第101條第1項各款或第101條之1第1項各款所定情形之一，而無聲請羈押必要者。不過，聲請人既經傳喚或自行到場，檢察官確有必要就京華城案，訊問聲請人的事實或訊問之意，檢察官並於訊問後主張聲請人有羈押原因及必要，與《刑事訴訟法》第228條第4項規定相符，檢方逮捕應屬有據。北院表示，聲請人聲請提審為無理由，應予駁回，並應解返原解交機關台北地檢署。聲請人如不服裁定，依法於送達後10內可以提出抗告。