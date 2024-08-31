館長北檢聲援柯文哲！稱他政治人物中最笨：若會收錢早跟我提了

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民眾黨主席柯文哲涉嫌在台北市長任內圖利京華城，昨日遭到檢廉大動作搜索，柯文哲凌晨到北檢，但因拒絕夜間訊問遭當庭逮捕，柯律師緊急提審卻遭到駁回。對此，曾揚言柯文哲遭搜索就要包圍北檢的館長也在下午抵達北檢外，跟小草一起聲援柯文哲，他說，在他認識的政治人物中，柯文哲是最笨的，雖然柯IQ很高，但他們認識那麼多年，如果柯會收錢賺錢，早就跟他提了，雖然政論對柯文哲有諸多誤解，但還是希望大家能相信柯文哲，館長也向在場民眾深深一鞠躬，感謝大家都在。館長日前直播時曾提到，若柯文哲遭到搜索，他就要包圍北檢，今日在法院駁回柯文哲聲請的提審後，館長在臉書發文「走了」，讓不少支持者為之振奮，但館長抵達北檢現場時強調，他沒有號召、他是自己來的，更表示現場人已經很多了，請其他支持者在家休息、不要往這走，否則會造成警察困擾，警察很辛苦，他一直都最支持警察。館長以「我來了」為標題在現場開起直播，他說，「我不來也有人要機機歪歪，我來了等下一定也還是機機歪歪」，現在高官要這麼幹，所有人只好陪他們這麼幹。館長說，他認識的政治人物中柯文哲是最笨的，他們認識那麼多年，如果柯文哲會收錢賺錢，早就跟他提了，雖然政論對柯文哲有諸多誤解，但他希望大家相信柯文哲。最後館長謝謝現場的支持者，並向大家一鞠躬，「謝謝你們願意來，在艱困時刻願意相信柯文哲。」