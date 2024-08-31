洪一中遭罰款後首度回應！不滿抱怨：難怪今年判決讓很多教練生氣

洪一中首度回應！台鋼雄鷹昨（30）日交手樂天桃猿，比賽6局上出現爭議判決，樂天提出挑戰後，經電視輔助判決後進行改判，台鋼總教練洪一中對此感到不滿，多次上場向裁判進行爭執。中職官方今（31）日再發布公告，表示洪一中賽後因不滿判決結果，衝至技術委員室，並試圖衝撞技術委員室，聯盟將對此行為處以2萬元罰金。對此，洪一中接受《NOWnews今日新聞》記者訪問時，首度回應：「罰款沒關係，我們是要爭一個道理。」並指出今年判決讓很多教練生氣，並不是沒有原因的。
Safe改判雙殺 洪總抗議不怕罰款
昨（30）日比賽中，6局上打者魔鷹，選到四壞球保送上壘，接著打擊的郭阜林擊出三遊間滾地球，魔鷹在二壘前遭到刺殺，而郭阜林則安全上到一壘。樂天選擇提出挑戰，結果經電視輔助判決後，改判為出局，形成雙殺打，該判決成為賽後衝突的導火線。
對於抗議遭到罰款，洪一中表示：「罰款沒關係，我們是要爭一個道理。」他透露，昨天針對6局的play，當下並沒有改判的事實依據，連鏡頭都沒有明顯事證，根據重播輔助判決的規定，若沒有明顯事實推翻本來的判決，就要維持原判，結果卻改判，這讓他無法接受。
裁判說法難信服 洪總生氣有原因
洪一中強調，「不能用嘴巴解釋而已，昨天我們也有畫面給他們看，腳背怎麼可能呈90度去踩壘，他們裡面也沒有更精細的畫面，應該不構成改判的理由，這樣不合理，裁判說要負責，你到底要怎樣負責，比賽都結束了，要怎麼負責。」
洪一中也說，「我們要爭的不是輸贏，而是道理」，裁判的說法很難讓我們信服，因為看不出改判的理由，卻要堅持改判，這樣不合理，「不能用憑感覺」做事，這樣又失去重播輔助判決的意義。
此外，對於今年有很多判決「小房間」的技術委員判決出來跟實際裁判差別很大，洪一中直言：「難怪今年判決讓很多教練生氣，這不是沒有原因，不要讓罰款去模糊焦點，我們要的是合理的判決。」
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昨（30）日比賽中，6局上打者魔鷹，選到四壞球保送上壘，接著打擊的郭阜林擊出三遊間滾地球，魔鷹在二壘前遭到刺殺，而郭阜林則安全上到一壘。樂天選擇提出挑戰，結果經電視輔助判決後，改判為出局，形成雙殺打，該判決成為賽後衝突的導火線。
對於抗議遭到罰款，洪一中表示：「罰款沒關係，我們是要爭一個道理。」他透露，昨天針對6局的play，當下並沒有改判的事實依據，連鏡頭都沒有明顯事證，根據重播輔助判決的規定，若沒有明顯事實推翻本來的判決，就要維持原判，結果卻改判，這讓他無法接受。
裁判說法難信服 洪總生氣有原因
洪一中強調，「不能用嘴巴解釋而已，昨天我們也有畫面給他們看，腳背怎麼可能呈90度去踩壘，他們裡面也沒有更精細的畫面，應該不構成改判的理由，這樣不合理，裁判說要負責，你到底要怎樣負責，比賽都結束了，要怎麼負責。」
洪一中也說，「我們要爭的不是輸贏，而是道理」，裁判的說法很難讓我們信服，因為看不出改判的理由，卻要堅持改判，這樣不合理，「不能用憑感覺」做事，這樣又失去重播輔助判決的意義。
此外，對於今年有很多判決「小房間」的技術委員判決出來跟實際裁判差別很大，洪一中直言：「難怪今年判決讓很多教練生氣，這不是沒有原因，不要讓罰款去模糊焦點，我們要的是合理的判決。」