印度女遊吉隆坡、墜天坑失蹤逾7天！專家揭致命原因：如計時炸彈

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▲隨著搜救工作持續進行，警方仍封鎖鄰近區域的馬路。（圖／美聯社／達志影像）

▲吉隆坡近日發生不只一起路面塌陷事故，專家直言與整體都市及基建規劃有關。（圖／美聯社／達志影像）

馬來西亞首都吉隆坡（Kuala Lumpur）23日傳出一起驚悚事故，1名印度籍女遊客加莉（Vijaya Lakshmi Gali）在市區閒逛時，突然掉進8公尺深的「天坑」，由於搜尋工作困難重重，女子至今下落不明。有外媒分引述專家分析，認為此事件暴露吉隆坡地下設施和排水系統的不足，當局有必要主動鑑定風險，以避免發生「大型災難」。根據新加坡《聯合早報》報導，吉隆坡最近頻頻發生土地下陷、天坑的現象，當地居民及遊客紛紛質疑安全性。搜救隊30日凌晨利用攝影機在下水道搜索時，一度發現疑似印度婦女身穿的「紗麗」漂浮，隨即進行抽水工作，警方的載屍車也抵達現場候命，一度讓人以為搜尋工作取得突破。不過在派「蛙人」進入後，發現地下水流非常汙濁、湍急，不到半小時蛙人就被迫先撤出，搜尋行動只得暫停；至於攝影機稍早拍到的漂浮物，後來也證明只是普通布料，不是紗麗。不少當地居民都透露，因為擔心地質不穩定，決定盡可能避開市中心的路段，「雖然我家不靠近事發地點，但現在我會擔心腳下的地面是否安全」；還有地陷事故附近的商家，因為民眾、遊客都避開該地區，收入估計減少7成，部分商店為了止損甚至暫停營業。馬來西亞國立大學地質學家諾莎西達告訴《聯合早報》，天氣、地質情況是造成吉隆坡地陷頻傳的主因，直言最近大量降雨加劇了地下水流，地底的儲水量已飽和，進而導致地底持續受到侵蝕，地面可能因土壤的移動而塌陷。研究馬國房屋及城市規劃的伊曼研究（Iman Research）總監巴德魯也認為，吉隆坡地陷不是偶發事件，而是揭示吉隆坡在過去數十年的發展過程中，可能忽視一些規劃的部份，尤其是地下設施和排水系統：「這是一個警示，提醒我們吉隆坡正綁在一顆計時炸彈上。我們的街道、居住和工作的地方，都可能因為一套未能跟上現代城市需求和氣候變化的基礎設施網絡，而受到影響。目前的燃眉之急不僅是填補坑洞，還要認真看待城市規劃、基礎設施管理的系統性弱點。」