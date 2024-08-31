跨國共製普契尼成名作《瑪儂．雷斯考》9/5 衛武營登場

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▲此次製作在舞台與服裝上，盡力重現劇本中18世紀場景風貌。（圖／衛武營提供）

▲普契尼成名作《瑪儂．雷斯考》，睽違15年此作18世紀版再度全本重現臺灣。（圖／衛武營提供）

今年適逢歌劇大師普契尼逝世百年，衛武營特別和東歐斯洛維尼亞國家劇院、南美百年歌劇重鎮阿根廷哥倫布劇院跨國共製普契尼成名作《瑪儂．雷斯考》，睽違15年此作18世紀版再度全本重現臺灣，將於9/5至9/8在衛武營歌劇院全臺獨家呈現。衛武營藝術總監簡文彬表示：「《瑪儂．雷斯考》讓普契尼一舉成名，此後他彷彿找到成功DNA，陸續寫出多部大受歡迎的經典如《杜蘭朵》、《波希米亞人》、《蝴蝶夫人》等。今年適逢普契尼逝世100週年，衛武營為致敬大師，以跨國旗艦共製規格，在高雄首次推出《瑪儂．雷斯考》，透過正統歌劇的形式，讓臺灣觀眾欣賞堪稱普契尼風格原點的作品。」衛武營跨國共製版的《瑪儂．雷斯考》，採用有影片和動畫元素的舞台背景，將電影般的動態場景加入這部歌劇之中，舞台設計運用兩面寬6米、高10米相互映射的巨大鏡牆，高聳的背景台車和橫亙舞台的空橋，以及地面精巧如真的地板佈景，甚至花費鉅資，其中空橋和地板佈景尺寸，還因應衛武營歌劇舞台尺度較國外首演擴增，無論對演前裝台或是演出換景都是巨大挑戰，部分場景換幕工程繁複，需時甚至將近10分鐘，可見此作舞台設計之細膩。此劇由出身歌劇世家的導演馬埃斯特里尼執導，無論服裝、布景均詳細考究故事發生時代背景設計製作，完整復刻當時環境氛圍。2023年在斯洛維尼亞國家劇院5月首演4場大獲好評，今年2月於該劇院重演。此次製作在舞台與服裝上，盡力重現劇本中18世紀場景風貌，有著法國繁華的城市場景、金碧輝煌的洛可可時期豪宅，也有繁忙碼頭、荒涼孤寂的美洲沙漠。在普契尼之前，就已經有法國作曲家馬斯內（Jules MASSENET）以此故事譜寫出歌劇《瑪儂》並且大獲成功，是19世紀後半法國歌劇的代表。普契尼版的《瑪儂．雷斯考》腳本，3位以上作者前後花了3年才寫成，刻意避開馬斯內寫過的場景，普契尼則以其卓越的音樂創作，強化每個場景的戲劇張力，讓瑪儂變得更成熟也更具渲染力，充滿當時義大利寫實主義歌劇獨有的沸騰熱血。普契尼曾說「馬斯內以法國人的方式感受瑪儂，音樂裡充滿香粉和小步舞曲。我則以義大利人的方式去感受瑪儂，充滿絕望的激情。」更多普契尼歌劇《瑪儂．雷斯考》節目訊息，可至衛武營官網查詢。