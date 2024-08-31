黑熊學院彰化基地首開訓　蕭美琴：越有實力別人越不敢欺負

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▲黑熊學院彰化基地開訓，10歲的小學員踴躍發問。（圖／立委陳素月提供，2024.08.31）

▲蕭美琴向父親老友、93歲的牧師陳滄發等舊識打招呼。（圖／立委陳素月提供，2024.08.31）

創立3年的黑熊學院首度到彰化設點，副總統蕭美琴副總統今（31）日出席開訓典禮時，強調台灣人都愛好和平、與人為善，但面對天災或地緣政治挑戰時，越有實力的時候別人越不敢欺負你。今日課程吸引200多人參加，最年長的是93歲的牧師陳滄發，還有3位年僅10歲的小男生，跟著家長一起來。蕭美琴透露，今年初她和幾名前、現任立委，一起報名參加立委沈伯洋創立的黑熊學院課程，眾人參加僅半天的濃縮班，覺得意猶未盡，於是由立委陳素月擔任召集人、民進黨中央評議委員洪宗熠擔任執行長，成立彰化基地並開課，非常開心大家對全民國防有志一同。彰化基地的「黑熊學院基礎營」課綱以「軍事科普」、「資訊與認知作戰」、「衛生救護與止血」、「避難準備規劃」為4大主軸，首波學員遍及各年齡層。蕭美琴致詞時列舉台灣的意外和天然災害，以及自己的美國經驗，強調民生必需及關鍵基礎設施需要更多韌性，當社會具備對認知戰、自我保護、緊急醫療處置等常識後，才能更有自信面對各式各樣威脅及挑戰。