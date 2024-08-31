宜得利家居南部首家旗艦店進駐高雄大立　打造首座寵物情境展間

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▲「宜得利家居 高雄大立百貨店」8/30開幕。（圖／高雄大立提供）

▲「宜得利家居 高雄大立百貨店」不單根據消費習慣調整空間規劃與商品陳列，也推出全新的寵物情境間。（圖／高雄大立提供）

▲為歡慶高雄大立百貨店開幕，推出獨家限定好禮與抽獎活動。（圖／高雄大立提供）

日本國民家居第一品牌宜得利家居於高雄大立B館打造跨足兩層樓、近千坪的南台灣首家旗艦店「宜得利家居 高雄大立百貨店」，不單根據消費習慣調整空間規劃與商品陳列，也推出全新的寵物情境間，提供南台灣消費者更多實用的生活家居選擇。高市府經發局長廖泰翔表示，陳市長上任以來積極推動產業轉型，打造優良友善的投資環境，更致力為在地商業服務業帶來人流、提昇整體消費力。感謝大統集團與市府共同努力讓日本龍頭零售服務業品牌陸續進駐高雄。大立副總張銘池指出，從2020年開始，南臺灣第一家日本蔦屋書店進駐、日本名古屋人氣第一咖啡廳客美多咖啡、到去年全台最大指標日系DON DON DONKI及MUJI無印良品旗艦店進駐，如今又迎來宜得利家居在高雄的第10家店，也是南部第一家旗艦店。未來持續推進吸引重量級品牌進駐，成為高雄觀光購物最亮眼新地標。由於台灣南北屋型需求不同，使南部對於大型家具的需求遠高於北部，高雄大立百貨店也為此調整場域配置，提供更大的空間、更多的大尺寸家具，並規劃擴大個人沙發的展示區域，提供更多款式，幫助消費者打造理想的居家空間。考量南臺灣氣候溫和，冬夏氣溫變化不明顯，夏季熱賣的NCOOL涼感系列商品調整為全年度常態販售商品。此外，隨著台灣養寵族群日益增加，都會地區毛孩登記數量更是逐年上升，宜得利家居在高雄大立百貨店首次以品牌熱銷的寵物家居系列商品，推出「寵物生活展間」，不只有最受毛孩歡迎的涼感寵物床、高台寵物碗、寵物用階梯等小物，還有考量毛爸媽清潔需求，使用耐抓耐磨防污的貓抓布製成的各式沙發等。宜得利家居董事長兼總經理佐野雅俊表示，為了突顯與高雄在地連結，開幕活動邀請高雄市吉祥物「高雄熊」和宜得利「黑貓KURO」一起熱鬧。為歡慶高雄大立百貨店開幕，推出獨家限定好禮與抽獎活動，於8/30-9/8期間，消費滿200元，就能獲得「宜得利家居經典黑貓」結合「高雄城市代言人—高雄熊」獨家設計的聯名購物袋，現場還設有拍照打卡區，只要拍照打卡完成任務即可參加抽獎活動。