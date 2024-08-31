9/2鬼門關怎麼拜？「鬼門關禁忌」5句話別說出口：小心祂們不離開

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▲老大公廟對好兄弟有特別優惠，農曆八月一日傍晚才關鬼門，給孤魂野鬼多一點時間彈性。（示意圖／NOWnews資料照片）

▲若農曆7月有在家門前掛普渡燈的，要記得在鬼門關當天燒掉、化掉。（圖／翻攝自金門縣文化局網站）

農曆七月進入倒數！2024年9月2日晚上23點為農曆七月三十日「鬼門關」的日子，是好兄弟收假的日子，除了中元節的普渡之外，一般在鬼門關閉前也會準備一些供品，送「好兄弟」們回陰間，命理專家楊登嵙也提醒，鬼門關祭拜要在下午1點後5點前，記得有5句禁忌不可說出口，「留」、「不要走」、「再見」、「明年我再準備豐盛一點」、「期許明年再拜」等關鍵字，當心把好兄弟留下來。關鬼門」又稱「謝燈篙」，是農曆七月最後一天，一般是三十日，若有閏月則是二十九日。除了中元節的普渡之外，一般在鬼門關閉前也會準備一些供品，送「好兄弟」們回陰間，並且以敬畏的心送走好兄弟。好兄弟歷經整個農曆七月，四方遊走，吃飽喝足，必須在晚上23點之前結束假期回到冥府。鬼門關上之後，代表陰陽兩界要各過各的生活了，但如果有逾假未歸或刻意逃跑的好兄弟怎麼辦呢？城隍爺就會派出范謝將軍、陰間使者前去捉拿，各地習俗不同，有些地方是關鬼門前會先繞境，將躲在暗處不想回去的好兄弟抓出來，有些地方則是關鬼門後再繞境。基隆著名的老大公廟關鬼門，是每年鬼月尾聲的重要儀式，同樣得準備豐盛的祭品，當作送好兄弟回家前最後一頓大餐，儀式後，收起關龕門的鑰匙，再寫上關龕門時辰才算圓滿。唯一不同的是，老大公廟對好兄弟有特別優惠，農曆八月一日傍晚才關鬼門，給孤魂野鬼多一點時間彈性，畢竟關上鬼門，就得再一年才能放風。公司行號或住家門口要祭拜好兄弟時間最好在下午1點後5點前，供品盡量以乾料，例如餅乾、泡麵、罐頭之類，也可以準備一些米、油、鹽等，讓好兄弟可以帶回去，象徵好兄弟在未來11個月不愁吃。至於金紙，燒給普渡公的金紙要準備大佰壽金、普渡金、壽金、刈金、福金，燒給好兄弟的則是刈金、銀紙（大、小銀）、經衣、往生錢、金銀財寶等。關鬼門拜拜時要注意，千萬不能說到「留」、「不要走」、「再見」、「明年我再準備豐盛一點」、「期許明年再拜」等關鍵字，否則好兄弟會誤以為請祂留下來，對你抱有期許和期待，莫與好兄弟結緣。此外，若農曆7月有在家門前掛普渡燈的，要記得在鬼門關當天燒掉、化掉，若是不能燒的材質，也要記得收起來。