蘿拉捲錢跑路早有預告？蔡阿嘎怒揭3年前她就放話：準備財富自由

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▲其實在陰陽合約，蘿拉「捲錢」的行為就早有端倪，消費習慣、報公帳等也相當不正常，但出於信任就沒有深入追問。（圖／蔡阿嘎 IG）

▲相信人性本善的蔡阿嘎當初也給予蘿拉足夠的信任，但如今既然東窗事發，也只好走上法律程序。（圖／蔡阿嘎 臉書）

百萬YouTuber蔡阿嘎（蔡緯嘉）早在今年6月查獲旗下員工蘿拉，使用陰陽合約詐財高達8位數，後將其開除並提告。事後，蔡阿嘎在整理蘿拉辦公室時，又翻出無數奢侈品包裝袋以及公司收據等，讓他時至今日仍相當氣憤。昨（30）日，蔡阿嘎在最新公開的Podcast再度揭發蘿拉疑似在2、3年前就預告自己要財富自由，離開工作室的消息，雖然以輕鬆的口吻敘述，但也能感受到員工們的怒火與無奈。蘿拉陰陽合約一事已過去2個月，雖然蔡阿嘎也再次振作，重新出發，但每每想到蘿拉一事還是令他非常生氣，不免會偷偷酸一下。昨日，蔡阿嘎最新上傳的Podcast中，他與旗下員工再度聊到此事，員工大頭佛坦言，早在2、3年前就聽過蘿拉說自己要努力賺錢，爭取3年後就財富自由並離職，當時還不知道蘿拉惡行的另一位員工蔡宗翰，甚至出言挽留蘿拉：「妳走了我怎麼辦！」沒想到蘿拉的「預謀犯案」似乎早在2、3年前就已經實施。聽到這裡的蔡阿嘎再次發作，忍不住隔空嘲諷蘿拉：「那她的目標有達成」、「她有在照著自己的步調走耶！」蔡阿嘎工作室的一行人，如今回憶起來，除了蘿拉「財富自由」的預告外，其實種種行為都已有端倪，消費習慣、報公帳等早就有異常，但出於信任所以沒有深究與刺探，沒想到最後會出這麼大的狀況。事後，蔡阿嘎也忍不住感嘆比起管帳，「管人」更難，無奈坦言：「人心怎麼變？真的猜想不到」作為老闆，除了給予員工信任與權利外，根本不可能時刻監督，相信人性本善的他當初也給予蘿拉足夠的信任，相信她不會做出這種事，但如今既然東窗事發，那也只好走上法律程序。