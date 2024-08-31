影／大谷翔平單場敲雙安！本季第43轟炸裂　第30支二壘安打也產生

裴瑞茲關門失利！李凱威敲再見安打　味全龍延長賽3：2氣走統一獅

記者林之越/綜合報導

▲味全龍李凱威在延長賽的10局下，敲出再見安打，幫助味全以3：2逆轉擊敗統一獅，獲選為單場MVP。（圖／味全龍提供）
▲味全龍李凱威在延長賽的10局下，敲出再見安打，幫助味全以3：2逆轉擊敗統一獅，獲選為單場MVP。（圖／味全龍提供）
統一7-ELEVEn獅繼前場慘遭0：6完封後，今（31）日 再戰味全龍，雙方形成投手戰，統一僅靠著首局從「龍王」王維中手裡奪下的1分，一路領先到9局下。沒想到，味全在9局下才發起反攻，郭嚴文敲出帶有追平分的深遠安打，將比賽逼入延長賽，接著在延長賽中，林孝程再度敲安追平比分，李凱威則執行最後一擊，敲出右外野方向的再見安打，幫助味全以3：2氣走統一

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統一緊抓1分領先　羅昂驚險渡過危機

統一打線首局面對王維中，陳傑憲、潘傑楷接力敲安，林安可也選到四壞球保送，攻佔滿壘，不過僅靠著林培緯的犧牲滾地球擠回1分。另一方面，統一先發羅昂在首局靠著雙殺打，化解得點圈有人危機後，前5局僅被敲出2支安打，沒有失分，5局打完，統一1：0味全。

統一在6、7局時，一度都攻佔上得點圈，但打線卻都在關鍵時刻熄火，沒能再多添下保險分。比賽進入7局下，羅昂陷入滿壘危機，統一沒有選擇換投，結果劉基鴻敲出直擊羅昂手套的平飛球，傳向一壘後，完成雙殺Play，成功化解危機

9局下風雲變色　味全連2度逆轉

統一派出裴瑞茲在9局下登板關門，首打席就被郭天信跑出內野安打，結果郭嚴文敲出深遠的中外野安打，一棒送回追平分，讓比賽瞬間回到原點，雙方進入延長賽

10局上，統一面對林凱威接連敲安，送回超前分，結果味全卻再度上演逆轉秀，林孝程在10局下敲出左外野安打，攻下追平分，隨後李凱威再擊出右外野再見安打，幫助球隊最終以3：2取勝，並拿下單場MVP

▲統一獅先發羅昂，主投7局被敲5支安打，沒有失分，可惜裴瑞茲關門失利，最終無緣奪下勝投。（圖／統一獅提供）
▲統一獅先發羅昂，主投7局被敲5支安打，沒有失分，可惜裴瑞茲關門失利，最終無緣奪下勝投。（圖／統一獅提供）
台鋼砲火猛攻　打線狂敲15安

另一場台鋼雄鷹交手樂天桃猿的比賽，台鋼開路先鋒曾子祐，首打席敲出二壘安打，杜家明在壘上有人情況， 擊出中外野穿越安打，讓曾子祐回到本壘先馳得點。2局上，樂天三壘手林承飛發生守備失誤，讓台鋼後續藉著成功的犧牲短打，攻佔上二、三壘，曾子祐敲出帶有1分打點的左外野高飛犧牲打，台鋼2：0樂天

比賽3局上，台鋼王博玄再度靠著樂天的守備失誤上壘，並成功盜上二壘，隨後張肇元、郭阜林連續敲出長打，為台鋼再添2分，其中只有首局的1分是魔神樂的自責失分。

台鋼連續4局都有攻勢，王柏融、杜家明都在壘上有人時，敲出適時安打，幫助台鋼取得6：0領先。不過樂天也在4局下開啟反攻，先是馬傑森敲安送回1分後，5局下連續4名打者敲出安打，朱育賢更是一棒就送回2分，所幸哈瑪星最終成功止損，但仍讓樂天將比數追近到4：6落後。

但本場台鋼打線實在火燙，儘管6局上押出近況相當不錯的牛棚投手莊昕諺，陳文杰仍敲出中外野方向的陽春砲，魔鷹也在8局上敲出適時安打，最後的9局上，台鋼也再度憑藉失誤開啟攻勢，單局再攻下3分，最終就以11：4輕鬆擊敗樂天，中止近期的2連敗。

▲台鋼雄鷹外野手陳文杰。（圖／記者葉政勳攝 , 2024.05.15）
▲台鋼雄鷹外野手陳文杰，在6局上敲出陽春砲，是個人本季的第3轟。（圖／NOWnews資料照，記者葉政勳攝 , 2024.05.15）


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