裴瑞茲關門失利！李凱威敲再見安打　味全龍延長賽3：2氣走統一獅

我是廣告 請繼續往下閱讀

▲統一獅先發羅昂，主投7局被敲5支安打，沒有失分，可惜裴瑞茲關門失利，最終無緣奪下勝投。（圖／統一獅提供）

▲台鋼雄鷹外野手陳文杰，在6局上敲出陽春砲，是個人本季的第3轟。（圖／NOWnews資料照，記者葉政勳攝 , 2024.05.15）





統一7-ELEVEn獅繼前場慘遭0：6完封後，今（31）日 再戰味全龍，雙方形成投手戰，統一僅靠著首局從「龍王」王維中手裡奪下的1分，一路領先到9局下。沒想到，統一打線首局面對王維中，陳傑憲、潘傑楷接力敲安，林安可也選到四壞球保送，攻佔滿壘，不過。另一方面，統一先發羅昂在首局靠著雙殺打，化解得點圈有人危機後，前5局僅被敲出2支安打，沒有失分，5局打完，統一1：0味全。統一在6、7局時，一度都攻佔上得點圈，但打線卻都在關鍵時刻熄火，沒能再多添下保險分。比賽進入7局下，統一派出裴瑞茲在9局下登板關門，10局上，統一面對林凱威接連敲安，送回超前分，結果味全卻再度上演逆轉秀，另一場台鋼雄鷹交手樂天桃猿的比賽，台鋼開路先鋒曾子祐，首打席敲出二壘安打，杜家明在壘上有人情況， 擊出中外野穿越安打，讓曾子祐回到本壘先馳得點。2局上，比賽3局上，，其中只有首局的1分是魔神樂的自責失分。台鋼連續4局都有攻勢，王柏融、杜家明都在壘上有人時，敲出適時安打，幫助台鋼取得6：0領先。不過樂天也在4局下開啟反攻，先是馬傑森敲安送回1分後，5局下連續4名打者敲出安打，朱育賢更是一棒就送回2分，所幸哈瑪星最終成功止損，但仍讓樂天將比數追近到4：6落後。但本場台鋼打線實在火燙，儘管6局上押出近況相當不錯的牛棚投手莊昕諺，，最終就以11：4輕鬆擊敗樂天，中止近期的2連敗。