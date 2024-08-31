LOL／FAK為何被「放藍寶」？Wako獨木難支　Marble：全靠他拖後期

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LOL《英雄聯盟》2024 PCS 夏季季後賽敗部冠軍戰，今（31）日在和平籃球館進行賽事，日本LJL賽區戰隊Fukuoka SoftBank Hawks Gaming（SHG），以3：1擊敗PCS賽區的FRANK Esports（FAK），晉級明天的夏季總決賽。此役FAK先盛後衰，勝負分野可能在於線權爭奪劣勢，以及藍寶沒打出版本強勢角的作用，對此SHG的AD及上路選手Marble、Evi也在賽後給出見解。這場比賽第一局雖然由FAK率先拿下，不過在SHG調整BAN/PICK之後，戰局就被快速扭轉，主要的原因恐怕是FAK在對線上未能打出優勢，因此無法產生節奏，很容易就進入對手的回合。特別是在中路的對位上，SHG中路DasheR無論和Pretender、還是JimieN對位都有優勢，讓日本戰隊在視野和連動上都更快速。《英雄聯盟》這一款遊戲如果沒有任何一條線推贏，那接下來就很難談運營和戰術，今天FAK始終找不到比賽節奏，後三場打得都很被動，可能主要也是這個原因。AD選手Wako被許多人認為是少數發揮精彩的亮點。SHG下路AD Marble賽後稱讚Wako實力十分出色，並直言自己認為正是前者的精采表現，才幫助FAK克服劣勢、將比賽拖到後期，「Wako果然非常厲害，我以前就說過他很強，實際對上後他的操作真的很棒，我甚至有一種『是他硬把比賽拖進到後期』的感覺。」這一場比賽FAK陷入苦戰的另一個原因，在於SHG選擇放出藍寶這個強勢角，但他們用的效果卻不理想，被對方的加里歐加以針對。根據SHG教練Vical的說法，這是上路選手Evi給他的建議。「首先是Evi選手跟我提出藍寶可以用加里歐這個英雄應對，今天我們之所以選出來的原因，在於第二把選出凱能後，被對手Ban了，所以我們之後決定選加里歐。」Vical如此說道。而Evi則隨後解釋說，雖然現在的META中，藍寶在對線和團戰都是出色的角色，但若自己使用加里歐能解決它，就能反過來帶出巨大的優勢。「另一點就是，1Jiang的Main角都不是他這個版本的強勢角，所以我們就給他一支版本Meta角用用看，若他用不好，或許就能轉化為我們的優勢。」FAK教練Skywalk在季後賽對於戰隊的調整功力有目共睹，對於今天選用藍寶未能發揮應有的優勢，他坦言在比賽中使用的效果和預期的有些出入，「第3局他們開了，我們知道對方會有一些策略應對。但（藍寶）比賽勝率高，所以還是一樣會選下去。」