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美國密西西比州巴士翻覆　釀7死37傷

中央社

▲根據密西西比州公路警察，一輛商用巴士今天上午在20號州際公路翻覆，導致一名6歲男童及他16歲的姊姊等7人喪命，另外還有數十人受傷。（示意圖／取自pexels ）
▲根據密西西比州公路警察，一輛商用巴士今天上午在20號州際公路翻覆，導致一名6歲男童及他16歲的姊姊等7人喪命，另外還有數十人受傷。（示意圖／取自pexels ）
（中央社密西西比州博維納31日綜合外電報導）根據密西西比州公路警察，一輛商用巴士今天上午在20號州際公路翻覆，導致一名6歲男童及他16歲的姊姊等7人喪命，另外還有數十人受傷。

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美聯社報導，6名乘客當場死亡，另1人則在醫院過世。這輛向西行駛的巴士在密西西比州沃倫郡（Warren County）博維納（Bovina）附近翻覆，沒有其他車輛涉及這場事故。

美國國家運輸安全委員會（NTSB）在社群媒體X平台表示，是輪胎損壞引發這場車禍。

根據沃倫郡法醫，罹難者包括一名6歲男童及他16歲的姊姊。這對姊弟的母親已指認兩人，當局正致力確認其他死者的身分。

37名乘客已被送至維克斯堡（Vicksburg）及傑克森（Jackson）的醫院，當局持續進行相關調查，目前尚未公布罹難者姓名。（譯者：洪培英）1130901

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