因應M痘疫情　UNICEF發布疫苗緊急招標計畫

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（中央社日內瓦31日綜合外電報導）聯合國兒童基金會（UNICEF）今天表示他們已展開M痘（mpox）疫苗緊急招標作業，用以協助受到近期M痘病例激增影響最深的國家。綜合法新社和路透社報導，UNICEF與世界衛生組織（WHO）、全球疫苗免疫聯盟（Gavi）和非洲疾病管制暨預防中心（Africa CDC）聯合發布聲明說：「緊急招標計畫設計用來確保可最快取得M痘疫並擴大生產。」聲明指出：「端看需求多寡、製造商產能和資金情況，可以簽訂時間至2025年、產量最高1200萬劑的協議。」根據這起緊急招標計畫，UNICEF擬與疫苗製造商訂定有條件的供應協議書。一旦融資、需求、準備狀態和監管要求獲得確認，將使UNICEF得以立即採購並運送疫苗。世衛8月14日宣布M痘構成「國際關注公共衛生緊急事件」（PHEIC），憂心剛果民主共和國的第一分支的子分支（Clade 1b）病例飆增，並傳播到鄰近各國。民主剛果今年通報的M痘病例已破1.8萬例，629人病故。民主剛果和鄰近國家之外，瑞典和泰國也通報出現Ib型M痘病例。（譯者：蔡佳敏/核稿：劉文瑜）1130901