余文樂妻遭控「搭機跩搶座位」　她發文澄清：有疏失深感抱歉

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▲日前有人在Dcard發文爆料搭機返台時被某位港星老婆搶座位，並指對方態度很跩，其中提到「皮帶千金」，讓人連想到余文樂老婆王棠云，引發熱議。（圖／Dcard）

▲王棠云昨日凌晨於IG限時動態發文解釋當下情況，坦承「我可能有疏失了」。（圖／王棠云IG）

▲42歲余文樂（左）與台灣「皮帶大王」千金王棠云（右）2017年結婚，婚後育有1子1女，並長期定居台灣。（圖／王棠云IG）

港星余文樂與台灣「皮帶大王」千金王棠云2017年結婚，婚後育有1對兒女，日前余文樂因在社群平台分享與女兒嘴對嘴親吻的照片引發外界熱議。近期又有人發文指控老婆王棠云搭飛機裝傻「搶座位」，對此王棠云昨（31）日在IG發文解釋當時情況並道歉：「很抱歉疏忽了，今後我會更加謹慎」。日前有人於Dcard發文透露搭機返台時被某位港星老婆搶座位，並指對方態度很跩，引發討論。原PO表示自己剛上飛機時，座位就被一名4、5歲的女孩佔領，一旁的女孩母親也已替她繫好安全帶。空服員請對方拿出登機證確認座位時，她不但不拿還一臉跩樣表示不知道自己坐錯，接著見女兒哭喊：「我不要換位子，我要坐這！」女孩母親更放話原PO：「如果妳硬要坐這個靠窗的位子，那我女兒就會在旁邊吵妳囉」。一番言論讓原PO氣得心想「如果都給妳這樣亂坐，劃位劃個屁啊，一上機大家衝進去開搶座位就好了啊」，不過為了避免影響到其他乘客，還是將座位讓給那對母女。而原PO在貼文中提及「皮帶千金」，不禁讓人聯想到是港星余文樂的老婆王棠云。消息曝光後許多粉絲紛紛湧入王棠云的社群平台開罵：「請問妳有搶別人商務艙的位置嗎」、「原來所有的形象都是裝來的」。對此，王棠云昨日在IG限動寫下：「這麼晚打擾各位了，關於飛機換位置的事情我可能有疏失了」，她接著解釋搭飛機時因為未仔細檢查登機證，誤以為她和女兒的座位是被安排在一起的，直到空姐提醒她是不是坐錯位子時，她才注意到這一點，王棠云也強調「我沒有想假裝坐錯位置或搶位置」。王棠云進一步說明，被空姐提醒坐錯位置後，她也禮貌地詢問旁邊的乘客是否願意交換座位，因為她怕孩子哭鬧會影響到對方：「我沒有說出『如果你硬要』或是『我小孩就會在你旁邊吵你』的言語，當下得到了您的允許，我就沒有多想了。」最後王棠云也坦承，雖然對對方願意換位置，但她認為當時自己可能手忙腳亂，沒顧慮到太多，不小心疏忽了原PO的心情和權益，對此她也表示歉意：「可能手忙腳亂，很多東西沒顧慮到太多，疏忽了那位小姐的心情和權益，讓那位小姐感受到不舒服我再次道歉，不好意思造成您不開心，深感抱歉，今後我會更加謹慎的」。