每顆腎臟不到12萬元！CNN揭露緬甸器官販賣秘辛　貧窮限制想像

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▲曾為送貨司機的Maung Maung在2022年底走進網咖賣腎臟，並在去年7月完成手術，他表示不後悔賣腎。（示意圖，圖中人物與文章中內容無關／取自 pixabay ）

緬甸詐騙集團的恐怖名聞遐邇，然而陷入內戰的緬甸，窮人為了生活不得不販售器官，但獲得的賠償金十分稀少。《CNN》近期揭露緬甸窮人販售腎臟，一顆不到新台幣12萬元（緬元1200萬，約美金3700元）。緬甸從2021年2月1日爆發軍方政變奪權後，經濟狀況慘不忍睹，5400萬人口中，近一半生活在貧窮線以下，《CNN》長達一年的追蹤調查顯示，眾多緬甸窮人利用臉書向有錢人販售腎臟，價格十分低廉之外，還明顯觸犯任何國家的法律。據悉，至少三個緬甸語Facebook社團發現出售器官的文章，CNN採訪多名參與器官交易的人士，包括賣家、買家和仲介，發現賣器官的民眾在仲介協助下，前往印度進行移植手術，儘管這些行為已經違反兩國法律。曾經擔任送貨司機的Maung Maung（化名）回憶，2022年底某一天，他走進一家網咖販售腎臟，因為當時妻子與小女兒已經3天沒有吃飯，他又因涉嫌為反對派運輸貨物而被軍政府拘留和折磨了數週，被釋放時失去工作、身無分文，絕望之下Maung Maung在 Facebook發文出售自己的腎臟。隔天7月Maung Maung 前往印度進行移植手術，他描述，自己踏進醫院時，在恢復室的緬甸病人腹部都有同樣長的疤痕。他對自己的決定並不後悔，因為如果不這樣做，生活將會一片混亂，沒有工作、沒有食物，妻子和孩子沒有東西吃，一家三口可能都會死掉或瘋了。而在黑市購買腎臟的有錢人受訪時指出，自己透過該網絡成功移植新的腎臟。1位因長年飽受腎臟病所苦的患者Thiri Khine（化名），原本試圖透過官方的器官移植等候名單，鑒於等候時間長達數年，最後決定出價1200萬緬元買腎臟，也成功接受腎臟移植。國家器官和組織移植組織（National Organ and Tissue Transplant Organization）統計，2022年印度各地進行近1萬例活體腎臟移植手術，但CNN無法確認涉及緬甸患者的移植手術數量或可能出售器官的手術數量。除了器官販售，緬甸戰爭帶給人民慘痛的代價。聯合國於今年8月中旬發布的報告中表示，緬甸軍政府越來越多地方發生戰爭罪行，包括酷刑和性暴力。聯合國緬甸獨立調查機制（IIMM）負責人尼古拉斯·庫姆吉安（Nicholas Koumjian）表示：「我們收集到的大量證據表明，緬甸各地存在可怕、殘暴和不人道行為。」