苑裡鬼門關夜市今晚登場！沒開始就塞爆　鎮長見攤販亂象說重話了

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▲今年鬼門關夜市裝置藝術主題「稻草燈」，一度被民眾吐槽像是洗車廠。（圖／爆廢公社）

▲今年鬼門關夜市的裝置藝術主題是「稻草燈」。（圖／苑裡鎮公所）

▲鬼門關夜市交通管制。（圖／取自苗栗縣警察局通霄分局臉書粉專）

一年一度的苗栗苑裡「鬼門關夜市」將於今（1）日登場，今年盛況再次擴大，吸引多達400家攤位即將到場擺攤，預料晚間將出現更驚人的盛況。不過稍早當地街頭已經出現私自擺攤亂象、交通也大打結，苑裡鎮長劉育育也到場進行處理。苑裡鎮長劉育育今（1）日中午前往「鬼門關夜市」預定舉辦的街頭，結果發現許多攤販沒有依照路權申請，現場交通大打結，她也強調：「如果接下來攤販還有不依照路權申請文件情形，我除了請求警察強力執法；另外一方面，我也指示公所同仁將廢止、撤掉路權許可，並請警察協助立即排除違規攤販」。劉育育也呼籲，一年一度活動，各界要齊心協力，為了苑裡好，一起維護公共環境，今日時間再晚一點，會出現人潮，也請大家注意安全。9月1日當天苗栗通霄分局將實施交通管制，時間為上午11時至深夜24時，管制範圍包含苑裡鎮中山路以東（不含中山路）、世界路以西（不含世界路）、和平路以北（不含和平路）等路段。管制期間禁止自小客車以上車輛進入。