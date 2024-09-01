台北熱到黑青！17縣市「高溫特報」三峽衝破39度　全台氣溫排行曝

暑假結束還是熱到快暈倒，今（1）日是假日，許多民眾選擇外出踏青，但室外的太陽像是會咬人，今天大台北地區的氣溫在中午左右直線飆升，溫度分布圖上一塊「紅到發紫」相當顯眼，新北三峽飆出攝氏39.3度的極端高溫，其它縣市最高溫也普遍來到攝氏36度以上，提醒民眾今天午後、明（2）日高溫依舊，務必做好防曬、防中暑準備。
氣象署今天針對包括台北在內的17縣市發布「高溫資訊」，新北市三峽區飆出攝氏39.3度的本日最高溫。
⚠️高溫橙色38燈號：臺北市、新北市、桃園市、新竹縣
⚠️高溫橙色36燈號：彰化縣、臺南市、高雄市、屏東縣、宜蘭縣、花蓮縣、臺東縣
⚠️高溫黃色燈號：基隆市、新竹市、苗栗縣、臺中市、雲林縣、嘉義市
🟡今天（9/1）各地高溫排行榜（截至13:27）
1、新北市三峽區，攝氏39.3度
2、新竹縣竹東鎮，攝氏39.0度
3、桃園市八德區，攝氏38.5度
4、新北市五股區，攝氏38.1度
5、臺北市大安區，攝氏37.5度
氣象署預報員葉致均表示，今明兩天因為水氣偏少，全台各地都是以晴朗穩定、太陽露臉的天氣為主，午後雷陣雨主要集中在山區，嘉義以南、中部近山區平地也有降雨機率，今日各地高溫普遍在攝氏33至36度，大台北地區因為盆地地形影響，局部地區將會有攝氏37度以上高溫。
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⚠️高溫橙色38燈號：臺北市、新北市、桃園市、新竹縣
⚠️高溫橙色36燈號：彰化縣、臺南市、高雄市、屏東縣、宜蘭縣、花蓮縣、臺東縣
⚠️高溫黃色燈號：基隆市、新竹市、苗栗縣、臺中市、雲林縣、嘉義市
🟡今天（9/1）各地高溫排行榜（截至13:27）
1、新北市三峽區，攝氏39.3度
2、新竹縣竹東鎮，攝氏39.0度
3、桃園市八德區，攝氏38.5度
4、新北市五股區，攝氏38.1度
5、臺北市大安區，攝氏37.5度
氣象署預報員葉致均表示，今明兩天因為水氣偏少，全台各地都是以晴朗穩定、太陽露臉的天氣為主，午後雷陣雨主要集中在山區，嘉義以南、中部近山區平地也有降雨機率，今日各地高溫普遍在攝氏33至36度，大台北地區因為盆地地形影響，局部地區將會有攝氏37度以上高溫。