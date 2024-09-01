手尾錢到底是什麼？醫科普習俗：金額破百萬很罕見　關鍵原因曝光

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▲到了現代也有以鈔票為手尾錢者。（圖／靈異公社）

▲陳志金醫師認為，無論是170萬、還是700萬的手尾錢，的確罕見，因為「一手無法掌握」。（示意圖／NOWnews資料照）

民眾黨主席柯文哲深陷京華城弊案疑雲，8月31日遭檢方聲押禁見，有媒體指稱檢方掌握柯文哲妻子陳佩琪帳戶有上百萬元不明金流，而陳佩琪在訊問時，稱這筆錢是手尾錢、選舉補助款以及柯文哲的演講收入，這消息也讓成為民眾關注焦點。對此，Icu醫生陳志金就在粉專解釋何謂「手尾錢」，更認為「手尾錢破百萬確實罕見」。陳志金在粉專表示，想起一則多年前有關腳尾飯的新聞，應該很多人是第一次聽說「腳尾飯」，這次則應該有不少人是第一次聽說「手尾錢」。至於為何這個金額會令人吃驚？他便解釋，「手尾錢最常使用的是『銅板』，鈔票亦可」，通常會用紅包袋或錢袋來裝，金額多少都可以。事實上，手尾物是福建、台灣漢人喪葬習俗中死者瀕死前手上所遺留之物品，在喪葬禮儀上也有在死者蓋棺之前讓死者手中握一些錢作為手尾錢，陳志金醫師也補充，通常會使用紅包袋或錢袋來裝手尾錢，金額多少都可以，有些人會取吉祥數字，因此可以包「36」、「88」等吉祥數字。如果是準備紙鈔通常會準備雙數，2000、6000或8000不等。但陳志金最後也說，話題曝光後，也再度引發一票網友議論，紛紛質疑「這麼大數目應該是要說現金遺產才是」、「有人手尾錢這麼多的嗎？如果親人過世給的，就是『遺產』吧！應該查查是否漏報遺產稅」、「如果真的是『手尾錢』，這個金額是不是應該要繳稅」、「好個一手無法掌握！太有道理了」。