「國光女神」14歲開始賺錢！撫養失智父崩潰　每月驚人開銷曝光

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▲蘇心甯（Lala）身材火辣，卻有著坎坷過去。（圖／蘇心甯IG）

▲安養中心的費用以及醫療費加起來就要4萬，讓Lala的經濟壓力非常大。（圖／翻攝自《命運好好玩》YT頻道）

42歲「國光女神」蘇心甯（Lala）身材火辣，卻有著坎坷過去，她也時常在節目上分享這些過往，日前她在節目《命運好好玩》表示，父親得了阿茲海默症，所以她每個月都要支出4萬元的安養費用加醫療費，必須承受很大的經濟壓力和精神壓力，從14歲開始打工養爸爸，至今也已經過了快30年。Lala透露，爸爸是個很不負責任的人，她和妹妹雖然心裡會有不滿，但還是認為不能拋棄親人，希望爸爸有天能想通，回來好好面對家庭，沒想到爸爸某次出門後走失，1個月內狀況急轉直下，成為重度阿茲海默重症，把所有一切都忘得一乾二凈，龐大的壓力讓她喘不過氣，讓她心裡很不平衡，「我得不到一聲抱歉。」Lala後來將父親送到安養院讓專人照顧，但父親的病況不斷惡化，情緒、行為都越來越不穩定，還曾經全身脫光跑出安養院，讓院方一度表示要拒收，所幸後來去看醫生，有調整藥物，讓父親的狀況穩定不少，但安養中心的費用以及醫療費加起來就要4萬，再加上媽媽的房貸和孩子的教養費，仍然讓Lala的壓力非常大，一度擔心自己付不出錢。還好Lala的工作狀況有得到緩解，工作量倍增，收入因此多出不少，才能夠解決她「蠟燭三頭燒」的支出，面對狀況迎刃而解，也讓她特別感激，「不知道是家裡風水很好，還是老天爺疼我傻人，我覺得很感恩。」