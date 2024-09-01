夏克立沉寂半個月首發聲！罕見感謝黃嘉千　曝離婚唯一遺憾

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▲夏克立今（1）日透過經紀人發出聲明，感謝關心他的朋友，同時也透露還在為「無法探視家人」一事持續和相關部門溝通。（圖／夏克立臉書）

▲夏克立日前被目擊獨自在河堤邊崩潰，疑似是因為官司纏身和醜聞不斷，導致情緒嚴重受到影響。（圖／夏克立臉書）

藝人黃嘉千和加拿大籍老公夏克立2022年7月宣布結束16年婚姻，經歷2年的官司，判決終於在上個月14日宣布落幕。事後夏克立表示無法說明過多細節，否則恐將在台灣入獄。今（1）日夏克立透過經紀人發出聲明，透露對於未來無法探視家人感到遺憾，並罕見向黃嘉千表達感謝。夏克立今日透過經紀人Serene發表聲明，開頭寫下：「首先，要謝謝各位關心夏先生的朋友們，他囑咐我轉達問候。夏先生與黃嘉千女士的婚姻在經歷了這麽長的一段訴訟時間後，法官以他們雙方都有意願為由，依據民法第1052條第2項判決他們離婚。」此外，聲明中也透露官司落幕後夏克立的唯一遺憾：「法官並未就夏先生與家人間的探視為裁判」，而他未來也會針對這部分持續與相關部門溝通。夏克立也在聲明中罕見感謝前妻黃嘉千：「夏先生誠摯的感謝黃女士，因為夏先生與黃女士有1位對他們都非常重要的家人。他對這位家人的愛，不會因為任何外來的介入而受到影響」。根據《中天新聞網》報導，有「最強狗仔」之稱的葛斯齊上個月曾親眼目睹夏克立獨自1人在購買了肉包後，跑到台北橋河堤邊遊蕩，過程中還忍不住崩潰痛哭，更因情緒失控而導致手上的包子掉到地上，而當時夏克立走到橋上時，還有路過民眾出言安慰：「不要想不開。」