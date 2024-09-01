U18亞青／中華隊首戰對韓國火球左投　教頭吳柏宏：今年打線更強

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第13屆U18亞洲青棒錦標賽明（2）日正式開打，中華隊將於晚上6點30分對決韓國隊，對手預計派出左投丁炫瑀先發。中華隊總教練吳柏宏表示，雖然韓國投手實力強勁，但今年中華隊打線更穩定，相信一定能夠突破對方投手。本屆中華隊由平鎮高中總教練吳柏宏領軍，陣容包括旅美小將柯敬賢、穀保家商「二刀流」好手陳睦衡、鶯歌工商的林鉑濬、曾偉喆等人，集結全台最強的高中生，誓言將冠軍留在台灣。吳柏宏強調，球隊經過長時間的集訓，球員們的狀態已經調整到最佳，期待在開幕戰中展現出最好的表現。韓國隊實力不容小覷，至少有5名投手可飆破150公里，包括可能擔任開幕戰先發的左投丁炫瑀。針對韓國隊的情蒐，吳柏宏指出，韓國球員爆發力強、身材高大，投手的直球威力十足，但控球不夠穩定，這將是中華隊攻擊的突破點。去年U18世界盃中華隊以6：1擊敗韓國隊，今年開幕戰再度對決，吳柏宏表示：「今年韓國左投實力與去年我們面對的黃晙舒相差不遠，都相當具有水準，但這次中華隊打線比去年更穩定，相信可以突破韓國隊。」U18亞洲青棒錦標賽自1994年首屆舉辦至今已有30年，中華隊在過去的12屆賽事中從未跌出前3名，曾於2001年和2007年奪得冠軍。本次亞青賽在台灣舉辦，中華隊目標就是冠軍，吳柏宏也信心滿滿地表示：「球隊在北部與U23進行了友誼賽，球員的狀態已經調整到位，期待明天的開幕戰，相信中華隊能夠打出最佳成績，把冠軍留在台灣。」