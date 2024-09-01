塞納河又是你！帕運鐵人三項被迫延後　賽事還得看水質是否達標

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巴黎塞納河過去百年來都禁止民眾跳水游泳，直到確定舉辦奧運賽事後，法國當局才砸重金整治水質，但實際上水質仍受到天候影響，一旦遇上大雨塞納河的細菌檢測即超標，如今原訂今（1）舉行的帕運鐵人三項賽事也被迫取消，一共11項游泳相關賽事將全集中在週一（2）完賽。今年巴黎奧運期間，塞納河水質屢屢受到質疑，期間也有賽事被迫延後，根據《路透社》報導，由於大腸桿菌等細菌含量超標，帕運官方與世界鐵人三項總會（World Triathlon）經討論後決定比賽延期，並在聲明中指出會以選手的健康作為第一考量。帕運一共11項在塞納河舉行的游泳賽事原本在今（1）開始舉行，但在大雨影響水質後，相關賽事計畫延期至明天完賽，但這也得看屆時水質是否已經達標。今年奧運開幕式當天巴黎暴雨，導致塞納河水質再度惡化，鐵人三項賽事的準備工作受到影響，男子比賽原定於30日舉行 ，也被推遲一天至7月31日舉行。直到31日凌晨，巴黎奧運官方、世界鐵人三項賽組織、技術醫療代表、法國氣象局等單位出席水質會議，公布最新水質分析結果符合要求，才允許鐵人三項賽事舉行，讓比賽沒有淪為歷史上第一次的「鐵人兩項」賽事。