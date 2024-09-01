面試官問「我女兒叫你女兒媽」猜我是誰！她神回錄取：看出這特質

摩羯颱風可能登陸！「最靠近台灣」時間曝　一圖看一週天氣4重點

記者張志浩／綜合報導

▲摩羯颱風準備生成，未來路徑相當難預測，有機會登陸台灣，不過能確定颱風將在本週替台灣帶來較多雨勢。（圖／記者陳明安攝）
▲摩羯颱風準備生成，未來路徑相當難預測，有機會登陸台灣，不過能確定颱風將在本週替台灣帶來較多雨勢。（圖／記者陳明安攝）
今年第11號颱風「摩羯」（國際命名：Storm Yagi，菲律賓提供）最快明（2）日就會生成，中央氣象署預報員葉致均表示，週二（9/3）晚上開始，北台灣、東半部就會開始受到颱風外圍環流影響出現風雨，週二、週三最接近台灣，實際路徑還有很大的不確定性，不能排除颱風登陸台灣的可能，總結來說，本週天氣將會受到颱風主導，氣象署將持續觀察並提供颱風最新動態。

我是廣告 請繼續往下閱讀
熱低壓發展環境不錯　摩羯颱風最快明生成

氣象署預報員葉致均指出，菲律賓東方海面今（1）日上午出現「熱帶性低氣壓」，由於當地海溫暖、垂直風切小，預估最快明天就有機會增強為「摩羯颱風」，並以輕颱的強度穿過巴士海峽往南海移動，週二、週三最接近台灣，有機會登陸，但各國預測路徑還有很大的分歧。

▲摩羯颱風最快在週一就會生成，預估週二、週三最接近台灣，有登陸機會。（圖／中央氣象署）
▲摩羯颱風最快在週一就會生成，預估週二、週三最接近台灣，有登陸機會。（圖／中央氣象署）
準「摩羯颱風」路徑難預測　是否登陸台灣關鍵出爐

葉致均說明，準「摩羯颱風」的路徑之所以難預測，主要原因是太平洋高壓勢力的強弱變化不明朗，若高壓勢力強，則颱風偏西、往南海機率高，高壓勢力弱，直接登陸台灣的可能性會提高，且颱風與菲律賓陸地會有交互影響，會如何侵襲台灣仍需要再觀察。

葉致均強調，週二晚上起至下週日（9/8）的天氣變化，取決於颱風路徑、強度及結構的不同，一旦有所調整，天氣預報都有可能隨之轉變，目前預報仍有相當大不確定性，請隨時留意氣象署發布的最新天氣動態。

▲準「摩羯颱風」路徑較難預測，目前以經過巴士海峽、前往南海的機率最高。（圖／中央氣象署）
▲準「摩羯颱風」路徑較難預測，目前以經過巴士海峽、前往南海的機率最高。（圖／中央氣象署）
氣象署總結，未來一週天氣大致有4個重點

🟡明後兩天各地高溫炎熱，多注意補充水分並做好防曬工作，預防熱傷害。

🟡週二晚上至週四，隨著颱風接近，受到外圍環流影響，迎風面北部、東半部、恆春將有局部陣雨，中南部雲量也會增多，午後仍有雷陣雨發生。

🟡週五雖然颱風不是最靠近，但南風將帶來更多的雲系，各地降雨機率仍高，南部、台東降雨將較明顯，宜花也有局部陣雨。

🟡週六、下週日全台仍在低壓帶內，天氣偏向不穩定，南部、台東有局部陣雨，北、中、宜、花則較有可能為午後雷陣雨型態。

摩羯颱風將生成！預測路徑「天女散花」　氣象署：這3天全台濕透

準「摩羯颱風」不好惹！日本氣象廳：週五上午抵達台灣東南部外海

台北熱到黑青！17縣市「高溫特報」三峽衝破39度　全台氣溫排行曝

摩羯颱風有機會登陸台灣！專家憂路徑「1走法」危險：風雨會加大

關鍵字
我是廣告 請繼續往下閱讀
我是廣告 請繼續往下閱讀
美國大選