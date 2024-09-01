摩羯颱風可能登陸！「最靠近台灣」時間曝　一圖看一週天氣4重點

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▲摩羯颱風最快在週一就會生成，預估週二、週三最接近台灣，有登陸機會。（圖／中央氣象署）

▲準「摩羯颱風」路徑較難預測，目前以經過巴士海峽、前往南海的機率最高。（圖／中央氣象署）

今年第11號，中央氣象署預報員葉致均表示，週二（9/3）晚上開始，北台灣、東半部就會開始受到颱風外圍環流影響出現風雨，實際路徑還有很大的不確定性，不能排除颱風登陸台灣的可能，總結來說，本週天氣將會受到颱風主導，氣象署將持續觀察並提供颱風最新動態。氣象署預報員葉致均指出，菲律賓東方海面今（1）日上午出現「熱帶性低氣壓」，由於當地海溫暖、垂直風切小，預估最快明天就有機會增強為「摩羯颱風」，並，但各國預測路徑還有很大的分歧。葉致均說明，準「摩羯颱風」的路徑之所以難預測，主要原因是太平洋高壓勢力的強弱變化不明朗，，且颱風與菲律賓陸地會有交互影響，會如何侵襲台灣仍需要再觀察。葉致均強調，週二晚上起至下週日（9/8）的天氣變化，取決於颱風路徑、強度及結構的不同，一旦有所調整，天氣預報都有可能隨之轉變，目前預報仍有相當大不確定性，請隨時留意氣象署發布的最新天氣動態。🟡明後兩天各地高溫炎熱，多注意補充水分並做好防曬工作，預防熱傷害。🟡週二晚上至週四，隨著颱風接近，受到外圍環流影響，迎風面北部、東半部、恆春將有局部陣雨，中南部雲量也會增多，午後仍有雷陣雨發生。🟡週五雖然颱風不是最靠近，但南風將帶來更多的雲系，各地降雨機率仍高，南部、台東降雨將較明顯，宜花也有局部陣雨。🟡週六、下週日全台仍在低壓帶內，天氣偏向不穩定，南部、台東有局部陣雨，北、中、宜、花則較有可能為午後雷陣雨型態。