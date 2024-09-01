LOL／Maple率PSG奪PCS夏季冠軍！全場大喊「再一年」！本人回應了

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LOL《英雄聯盟》2024 PCS 夏季季後賽，今（1）日在和平籃球館進行冠軍戰的賽事，由日本LJL賽區戰隊Fukuoka SoftBank Hawks Gaming（SHG），對決PCS賽區的PSG Talon，最終PSG以3：1拿下夏季賽冠軍，與SHG攜手前進世界賽。這可能是Maple職業生涯的最後一年，賽後有粉絲熱情大喊：「再一年！」在記者會上，他也對此回應表示：「再不再一年打完再說。」為自己預留一個伏筆。這是PSG再次於SHG在聯賽冠軍戰交手，上一次前者以3：0獲勝，不過這一次他們遇到一些麻煩，聽牌的情況下，第3局被SHG擊潰，讓比賽增添一些緊張氣氛。所幸PSG及時穩定下來，實力也明顯更勝一籌，最終在第4局結束這個系列賽。談到在這一個系列賽第3場遭遇到一些困難，Maple表示庫奇是需要發育的英雄，但一場他們打得有點急躁，所以之後再選到時，就有和隊友說：「前期不要打太多碰撞！」他們也順利在第4局取得勝利。隨著PSG以3：1贏得勝利，今年PCS賽季就此結束。在Maple受訪時，全場開始大喊「再一年」，場面氣氛變得相當感性。今年之後PCS賽區也將結束，與LJL、LCO、VCS賽區合併成「亞太賽區」，這也意味著這是PSG最後一次代表PCS出戰LOL世界賽。Maple對自己也有一些期許，直說：「希望這次能打進8強，不要讓自己後悔。」Maple去年就能表達這可能是自己的最後一年，不過之後決定續戰職業賽場，今天他又在官方影片中表達可能是最後一年，如今PSG已經打進世界大賽，並且再次取得PCS賽區夏季賽勝利，他是否可能改變想法？Maple說：「聽到球迷這樣說，其實還是蠻感動的，再不再一年，打完再說。」