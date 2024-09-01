鬼門關9/2來臨！禁忌、習俗、禁語一次看　千萬不可以說「再見」

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▲「鬼門關」意即好兄弟們放風結束準備回陰間。（示意圖／取自unsplash）

▲鬼門關拜拜記得有些話不要說到，避免影響運勢。（示意圖／記者黃韻文攝）

▲小孟老師建議鬼門關之前一定要把家中玩偶藏起來，不然好兄弟不回去附身到娃娃裡。（示意圖／Pexels）

一年一度的民俗月進入最後階段，明（2）日晚上23點就將迎來「鬼門關」，好兄弟們放風結束準備回陰間。對此，專家們也提醒，一些舉動對於身處陽間的人們也有影響，盤點出禁忌、習俗、禁語一次看，也不約而同地提醒民眾千萬不要說「再見」，否則好兄弟會誤解意思。民俗專家楊登嵙解釋，關上龕（鬼）門，象徵好兄弟結束一個月在外趴趴走的暑假，所謂「關鬼門」又稱「謝燈篙」，是農曆七月最後一天，一般為30日，若有閏月則是29日。傳統習俗上，好兄弟歷經整個農曆七月，四方遊走，吃飽喝足，必須在晚上23點之前結束假期回到冥府。楊登嵙提醒，公司行號或住家門口要祭拜好兄弟時間最好在下午1點到5點之間，供品盡量以乾料，例如餅乾、泡麵、罐頭之類，也可準備一些米、油、鹽等，讓好兄弟可以帶回去，象徵好兄弟在未來11個月不愁吃。至於金紙，燒給普渡公的金紙要準備大佰壽金、普渡金、壽金、刈金、福金，燒給好兄弟的則是刈金、銀紙（大、小銀）、經衣、往生錢、金銀財寶等。若農曆7月有在家門前掛普渡燈的，要記得在鬼門關當天燒掉、化掉，若是不能燒的材質，也要記得收起來。命理專家清水孟國際塔羅小孟老師也提醒，當鬼門關時，也有許多禁忌，要切記盡量不要觸犯，內容如下：1.磁鐵：鬼門關前天晚上不要放磁鐵在家裡，因為鬼門關放磁鐵，磁鐵引力會吸收到鬼魂能量，讓鬼魂留下來不回去。2.普渡品要吃完：普渡品沒吃完，好兄弟會尋原來氣味再回去吃，容易會吸引好兄弟回頭來找你。3.不要聽佛經：鬼門關當天若聽佛經，會讓好兄弟認為你要超渡他們，反而不願離開，晚上容易作惡夢。4.不要擺花香：鬼門關當天不要擺花香太濃的香氛，容易吸引好兄弟聞香而來。5.玩偶要藏起來：鬼門關之前一定要把家中玩偶藏起來，不然好兄弟不回去附身到娃娃裡。6.晚上不點蠟燭：晚上不要點蠟燭，否則好兄弟會尋微光而來，不願離去。7.不要迴向冤親債主：鬼門關唸經不要迴向給冤親債主，以免路過亡靈感謝你，下次鬼門開時來找你。8.鬼門關若要生產：鬼門關若剛好遇到生產，為避免其他好兄弟不回去轉入凡間產婦變成胎兒，因此鬼門關產婦生產前務必要唸南無地藏王菩薩，如此一來就會產生無形結介幫助你生產成功。楊登嵙提醒，在鬼門關當天拜拜時，千萬不要說到等字句，避免好兄弟會誤以為請祂留下來。小孟老師也提醒，鬼門關當天避免跟好友親友說，以防好兄弟聽見，下次鬼門開來找你。此外，鬼門關，以免祖先回靈界帶有怨氣，影響自身家運。