日本男團來台碰颱風「花6小時才落地」！Travis Japan跳15蹲提神

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▲Travis Japan花了近6小時才抵達台灣，150位粉絲熱情迎接。（圖／讀者提供）

▲Travis Japan拿柚子拍照，應景提前過中秋節。（圖／環球音樂）

▲Travis Japan提前來台，為演唱會做準備。（圖／環球音樂）

▲Travis Japan將於9月3日、4日一連2天在Zepp New Taipei開唱。（圖／大鴻藝術BIG ART、超級圓頂SUPER DOME）

日本「星達拓娛樂（舊名：傑尼斯事務所）」旗下男團Travis Japan將於9月3日、4日晚間8點在Zepp New Taipei舉辦《Travis Japan World Tour 2024 Road to A》演唱會，7位成員川島如惠留、七五三掛龍也、吉澤閑也、中村海人、宮近海斗、松倉海斗、松田元太今（1）日提早來台做準備，卻遇到珊珊颱風導致班機延誤近6小時，成員雖然累翻天，仍敬業受訪，還現場挑戰《星期五晚上》的16蹲，雖然活力滿點，結果發現少跳1下，場面相當爆笑。7帥來台遇到中度颱風珊珊攪局，導致航班被打亂，延遲6小時才到台灣，問及待機時都在做什麼？宮近海斗表示：「吃飯、睡覺！」七五三掛龍也公開TMI：「吃咖哩飯！」川島如惠留讀了5小時的書，因為他10月要考「綜合旅行業務資格管理」證照，所以機上都在做準備。川島如惠留會想考取旅遊相關的證照，是打算規劃專屬粉絲的「世界巡迴」，希望有機會能帶著粉絲邊旅遊邊看演唱會。七五三掛龍也分享有「日本化妝品檢定資格證」，他開心表示：「我很喜歡美容，熱愛保養，希望能讓這些東西有所成果！」宮近海斗就搞笑插話：「我7年前有考到汽車駕照！」松倉海斗表示他有「計算機檢定」，他笑說：「到時候舉辦粉絲巡迴，就由川島如惠留規劃行程，宮近海斗負責開車，七五三掛龍也幫大家化妝，我考過計算機，就幫大家計算！」Travis Japan曾在網路滑到ENERGY的夯曲《星期五晚上》，成員也完成16蹲短影音挑戰，吉澤閑也就自爆：「我當時躲在成員後面，所以沒完成真正的16蹲，大家目光都在川島如惠留的特技，實際上我只有蹲14下，我是希望可以跳到16下。」結果全員起哄要他「即刻挑戰」，記者也幫忙放音樂，結果少算一下只跳了15下，畫面爆笑逗趣；追問是否要挑戰32蹲？大家默契十足搖頭拒絕：「老實說有點難！」他們將於3日、4日在台開唱，中村海人為此苦練中文，包含：「你們都好嗎？」、「一定不要忘記我們」、「要來我家烤肉嗎？」中村海人說：「希望在後天演唱會之前，能把中文練更好一點！」也希望未來站在台北小巨蛋、台北大巨蛋的舞台開唱。Travis Japan是「星達拓娛樂（舊名：傑尼斯事務所）」旗下男團，成員由川島如惠留、七五三掛龍也、吉澤閑也、中村海人、宮近海斗、松倉海斗、松田元太等7人組成；部分成員先是在2012年初見面，陸續參演舞台劇、擔任「嵐」跟「瀧與翼」等團的伴舞，因為整齊劃一的舞步受到社長讚賞，他們就邊培訓邊尋找成員，最終在2018年以上述7人體制成團；2022年先前往國洛杉磯無期限留學，以精進舞蹈、歌唱、語言能力為中心一起生活，同年10月28日正式出道。來台表演，成員不在意風雨，行走台北街頭錄製YouTube節目，卻因為風太大，松倉海斗錢包裡的1000元台幣被吹走，因為該1000元是他們的車資跟餐費，成員慌張傻站原地不知所措，掉頭沿路找錢未果，還去警察局借廁所，種種舉止掀起民眾討論。Travis Japan將於9月3日以新北Zepp New Taipei為首，陸續造訪香港、曼谷、西雅圖、洛杉磯、紐約等城市舉辦世界巡迴演唱會《Travis Japan World Tour 2024 Road to A》，9月3日、4日晚間8點在Zepp New Taipei開唱，購票詳情可至「Ticket Plus遠大售票系統」查詢。傑尼斯事務所（2012年 - 2023年）SMILE-UP.（2023年 - 2024年）星達拓娛樂（2024年 - ）2012年2022年10月28日川島如惠留（1994年11月22日／29歲）七五三掛龍也（1995年6月23日／29歲）吉澤閑也（1995年8月10日／29歲）中村海人（1997年4月15日／27歲）宮近海斗（1997年9月22日／26歲）松倉海斗（1997年11月14日／26歲）松田元太（1999年4月19日／25歲）TraJaTAN