柯文哲羈押庭召開！今晚「收押或交保」將出爐？這情況恐出現變數

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▲檢調偵辦柯文哲京華城案，北院今天晚間8點召開羈押庭，若超過晚間11點，柯文哲可要求停止夜間訊，因此也可能最慢9月2日上午再開庭。（圖／記者朱永強攝影）

檢調偵辦柯文哲京華城案，上月31日，柯文京被檢方聲押禁見，聲押理由為涉貪污治罪條例收賄、圖利罪，且罪嫌重大恐有逃亡串證之虞，而同樣被聲押的還有北市前副市長彭振聲。北院今天晚間8點召開羈押庭，由柯文哲先開，之後再換彭振聲，2人均有結果後，北院才會同時公布，最快今晚就會出爐。但因羈押庭於晚間8點才開始，若超過晚間11點，柯、彭均可提出聲請，要求停止夜間訊問，所以也可能最慢9月2日上午才出爐。台北地院指出，為防杜深夜疲勞訊問伴隨而來的爭議，根據《刑事訴訟法》第93條已於2009年6月修正增訂條文，明定被告、辯護人及得擔任被告輔佐人之人，於深夜11時後，得請求法院延至翌日日間為訊問，此時法院斟酌實際情況，若無正當理由，不得拒絕請求。因此，被告或犯罪嫌疑人能夠依自身意識及身體狀態，決定是否願意在夜間接受訊問。也就是說，無論檢方聲押案是超過晚間11點才受理，或尚未訊問完畢者，經法院裁定深夜不訊問後，被告均應留置於法院夜間休息室至翌日早上8時，並無「先放被告回家」的情形存在。承上述，若柯文哲於超過11點之後，因疲累而拒絕夜間訊問，羈押庭將會暫停，法院將於9月2日上午再度開庭。