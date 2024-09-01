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柯文哲羈押庭召開！今晚「收押或交保」將出爐？這情況恐出現變數

記者林盈君／綜合報導

▲檢調偵辦柯文哲京華城案，北院今天晚間8點召開羈押庭，若超過晚間11點，柯文哲可要求停止夜間訊，因此也可能最慢9月2日上午再開庭。（圖／記者林調遜攝）
▲檢調偵辦柯文哲京華城案，北院今天晚間8點召開羈押庭，若超過晚間11點，柯文哲可要求停止夜間訊，因此也可能最慢9月2日上午再開庭。（圖／記者林調遜攝）
檢調偵辦柯文哲京華城案，上月31日，柯文京被檢方聲押禁見，聲押理由為涉貪污治罪條例收賄、圖利罪，且罪嫌重大恐有逃亡串證之虞，而同樣被聲押的還有北市前副市長彭振聲。北院今天晚間8點召開羈押庭，由柯文哲先開，之後再換彭振聲，2人均有結果後，北院才會同時公布，最快今晚就會出爐。但因羈押庭於晚間8點才開始，若超過晚間11點，柯、彭均可提出聲請，要求停止夜間訊問，所以也可能最慢9月2日上午才出爐。

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▲檢方於今（30）日早上赴柯文哲位於台北市金山南路的住處以及位於台玻大樓的柯文哲辦公室展開搜索，柯文哲步出家門受訪。（圖／記者朱永強攝影）
▲檢調偵辦柯文哲京華城案，北院今天晚間8點召開羈押庭，若超過晚間11點，柯文哲可要求停止夜間訊，因此也可能最慢9月2日上午再開庭。（圖／記者朱永強攝影）
台北地院指出，為防杜深夜疲勞訊問伴隨而來的爭議，根據《刑事訴訟法》第93條已於2009年6月修正增訂條文，明定被告、辯護人及得擔任被告輔佐人之人，於深夜11時後，得請求法院延至翌日日間為訊問，此時法院斟酌實際情況，若無正當理由，不得拒絕請求。因此，被告或犯罪嫌疑人能夠依自身意識及身體狀態，決定是否願意在夜間接受訊問。

也就是說，無論檢方聲押案是超過晚間11點才受理，或尚未訊問完畢者，經法院裁定深夜不訊問後，被告均應留置於法院夜間休息室至翌日早上8時，並無「先放被告回家」的情形存在。承上述，若柯文哲於超過11點之後，因疲累而拒絕夜間訊問，羈押庭將會暫停，法院將於9月2日上午再度開庭。


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