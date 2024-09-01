記者會暴言放送事故　吳怡萱北檢前道歉：以後讓大家問好問滿

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民眾黨中央緊急應變小組今（1）日召開記者會，記者會尾聲開放媒體提問時，主持人、黨發言人吳怡萱面對媒體追問不明金流問題，當場怒嗆「為什麼要特別的影響我們的記者會流程」，現場氣氛一度相當尷尬，這起放送事故更迅速掀起輿論熱議；晚間吳怡萱到北檢門口力挺柯文哲時，也為此道歉稱「以後讓大家問好問滿」。今天是9月1日記者節，不過在下午的民眾黨中央緊急應變小組記者會時，媒體追問不明金流問題時遭發言人吳怡萱以影響記者會流程為由制止，當吳宣布記者會到這邊為止後，記者仍持續發問，吳怡萱則一度表示，如果這樣，以後要管制媒體使用麥克風。傍晚抵達北檢門口的吳怡萱表示，自己因為這次放送事故而登上媒體版面，為此想藉機道個歉，「我還是要跟媒體說不好意思，我絕對尊重你們的採訪權益，以後讓大家問好問滿，也趁這個時間，祝大家記者節快樂。」吳怡萱也提到，「大家在這裡已經等待超過65小時，小草們忍受著無奈和煎熬，但是我們不離開，但是我們不放棄，阿北還在裡堅持，我們要繼續堅持下去！」同時她也點名台北市議員鍾小平，稱「柯文哲可拿3至4億京華城公關費」的說法是「欠告還是欠罵」，還痛批鍾小平，需要柯文哲時黏緊緊，柯文哲落難就來踹一腳，出一張嘴在節目上胡亂造謠抹黑，「這是我們要的民意代表嗎？還好意思提漁果市場？當時在討論的時候，你人在哪裡？」