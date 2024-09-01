摩羯颱風生成了！一看到台灣就轉向　「最新路徑、對台影響」出爐

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▲摩羯颱風生成，預估週二最接近台灣，水氣將一路影響至週末。（圖／中央氣象署）

摩羯颱風生成了！中央氣象署表示，位於菲律賓東方海面的熱帶性低氣壓，於今（1）日晚上8時發展為輕度颱風「摩羯」（國際命名：YAGI，菲律賓提供），編號今年第11號；，請民眾注意氣象署發布的最新颱風動態。氣象署預報員陳珮安指出，摩羯颱風生成後，將，由於太平洋高壓顯著偏強，勢力由東往西延伸，摩羯颱風只能貼著太平洋高壓邊緣移動，因此過去幾次預報，摩羯颱風的路徑出現明顯的西折，，「不過還是有變數。」摩羯颱風強度部分，陳珮安說明，摩羯颱風發展的位置海溫不低、大氣的垂直風切也沒有特別強，但由於摩羯颱風幾乎是貼著菲律賓沿岸北上，颱風結構會受到地形影響而被破壞，因此預估，陳珮安表示，摩羯颱風外圍環流從，整體來說，受摩羯颱風的降雨影響時間最長的地區是「南台灣和東部地區」。此外，由於預報上來看，台灣北方沒有明顯偏強的東北季風，因此摩羯颱風慢慢遠離後，，提醒民眾本週都要特別留意摩羯颱風的最新動態。