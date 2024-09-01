LOL／PSG將以「PCS第一種子」進軍世界賽！教練：進正賽是基本的

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▲這可能是Maple職業生涯的最後一年，賽後有粉絲熱情大喊：「再一年！」在記者會上，他也對此回應表示：「再不再一年打完再說。」為自己預留一個伏筆。（圖／記者黃建霖攝）

▲PSG奪下LOL《英雄聯盟》2024 PCS夏季冠軍，將以PCS第一種子進軍世界大賽。（圖／記者張志浩攝）

LOL《英雄聯盟》2024 PCS夏季冠軍賽今（1）日在和平籃球館展開，PSG對決SHG上演「台日大戰」，PSG身為PCS賽區王者，在冠軍賽展現王者風範，前兩戰都花不到30分鐘就取得2:0領先，第三場雖被命懸一線的SHG搶下一局，但第四戰馬上回穩，PSG賽後參與媒體聯訪，中路Maple也正面回應有關自己是否退休的議題，強調今年世界賽就是以8強為目標，教練Corgi也針對本場的BP策略等做出回應，提到世界賽，他也認為「我們本來就是該打進正賽」的隊伍。Maple，觀眾都在台下大喊「再一年」，當下在台上的心情如何？會真的再打一年嗎？其實真的蠻感動的吧，再不再一年，打完再說吧，就想說今年先拿個好成績。Maple奪下職業生涯第11冠的感覺怎麼樣？之前提過的手傷和眼睛狀況如何？拿到冠軍肯定是開心的，就不斷精進自己吧。每個版本都有需要學習的地方，學習力要夠強才能跟上版本，手傷還好，最近有開始嘗試健身，眼睛就比較乾眼，小問題，但還是希望能讓自己身體好一點。PSG第三把BP選用崔絲塔娜打上路，請問教練的考量是什麼？是為了先替世界賽做準備嗎？這個對局練習過蠻多次了，最近各賽區都剩季後賽，所以我們團練對象都是LPL比較強的，練起來效果不錯，所以只要我們覺得優勢的對局，比賽都應該要願意去玩。Q：剛剛提到近期團練對手都是LPL賽區，能提一下PSG和LPL賽區隊伍的實力比較如何？以教練的角度來說，可能稍微劣一點，但要看隊伍，LPL的隊伍本身落差蠻大的，打資格賽跟已經打完季後賽的隊伍不太一樣，所以我們打某些隊伍會佔上風，有時候也會三七開。我有看到新聞，入圍賽會多2個歐美隊伍，他們就是PSG要比較注意的，但更重要的自己的狀態，打誰應該要都能贏，入圍賽2隊變成4隊，對我們來說差不多，因為我們本來就應該要能突破入圍賽，進軍小組賽。Woody拿下今天的FMVP證明自己，感覺怎麼樣？很開心吧，代表我的努力是大家看的見的。