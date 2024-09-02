柯文哲感謝小草守候　批檢方「極盡壓迫」：沒證據有干預京華城案

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民眾黨主席柯文哲捲入京華城圖利案，北院裁定無保請回，他約在3點45分步出北院，神情疲倦，妻子陳佩琪也早就在北院外苦等，看到柯文哲出來也激動落淚，場外小草氣勢大振，瘋狂歡呼。柯文哲也簡單發表談話，他先謝謝支持者這麼晚還在這，他無法理解北檢目的，查扣手機、硬碟編故事，極盡壓迫跟凌虐，這個案子目前沒有證據柯文哲有干預，真正辛苦的是法官，能扛住壓力。柯文哲神情疲憊步出北檢，柯文哲先向在場外守候的小草致謝，謝謝大家在這麼晚時間還在這，他說，如果司法單位有問題可以傳訊他，不需要清晨搜索台灣主要在野黨主席住處、辦公室、黨部，特別是民眾黨，無法理解目的，查扣了手機、硬碟編故事，這兩天極盡壓迫跟凌虐。柯文哲說，京華城容積率他完全沒有過問，作為市長不應該過問單一個案，「840％我完全不知道」，所以跟大家說這個案子沒有證據柯文哲有干預，從檢察官這兩天的方式，他已經知道檢方態度明確，他跟法官說不要為難，真正辛苦的是法官扛住壓力，謝謝支持群眾辛苦了，平安回去休息。