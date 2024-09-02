摩羯颱風90度大轉彎了！「最新預測路徑」曝光　吳德榮揭變天時機

摩羯颱風幾乎90度大轉彎！今年第11號颱風日前形成，原本預估路徑有機率侵台，不過根據最新路徑潛勢預測圖顯示，摩羯颱風大致會往北北西，在呂宋島北端轉向偏西、進入南海，侵襲台灣的機率已經降到20%以下。氣象專家吳德榮表示，由於模擬模式還是會繼續調整，影響台灣的程度仍有變化，還是要持續觀察。
吳德榮在「三立準氣象.老大洩天機」專欄中指出，今（2）日以及明（3）日台灣各地及外島地區天氣型態都是多雲到晴，午後中南部地區及其他山區有局部短暫雷陣雨。明天晚上起受到颱風外圍環流影響，基隆北海岸、大台北、東北部地區、恆春半島有局部短暫陣雨。
而中央氣象署今天也針對多縣市發布高溫燈號，包括大台北、桃園、新竹地區都有局部37度高溫發生的機率，民眾外出一定要記得防曬、補水。橙色燈號縣市包括台北市、新北市、桃園市、新竹縣、彰化縣、台南市、高雄市、屏東縣、宜蘭縣、花蓮縣、台東縣；橘色燈號則有基隆市、台中市、嘉義縣。
摩羯颱風最新路徑預測90度大轉彎！侵台機率變小了
至於摩羯颱風現在最新路徑為何？吳德榮提到，摩羯颱風現在大致向北北西，在呂宋島北端轉向偏西進入南海，路徑離台灣有距離但並不遠，前3天受陸地限制、增強緩慢，進入南海後逐漸增強至中度颱風。不過根據歐洲系集模式（ECMWF）模擬「暴風侵襲機率圖」顯示，台灣陸地受暴風侵襲的機率則已調降至20%以下。
吳德榮說：「除了這兩天天氣酷熱、午後中南部山區偶有局部雷陣雨，週三、週四摩羯颱風外圍輸入水氣逐漸增多，東半部轉有局部短暫陣雨，西半部晴時多雲、中南部午後有局部雷陣雨；週五至下週日受摩羯颱風外圍環流影響，東半部有局部陣雨，西半部午後有局部雷陣雨，有局部大雷雨發生的機率。」民眾還是要持續關注颱風最新動態，影響程度還是會有變化。
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而中央氣象署今天也針對多縣市發布高溫燈號，包括大台北、桃園、新竹地區都有局部37度高溫發生的機率，民眾外出一定要記得防曬、補水。橙色燈號縣市包括台北市、新北市、桃園市、新竹縣、彰化縣、台南市、高雄市、屏東縣、宜蘭縣、花蓮縣、台東縣；橘色燈號則有基隆市、台中市、嘉義縣。
摩羯颱風最新路徑預測90度大轉彎！侵台機率變小了
至於摩羯颱風現在最新路徑為何？吳德榮提到，摩羯颱風現在大致向北北西，在呂宋島北端轉向偏西進入南海，路徑離台灣有距離但並不遠，前3天受陸地限制、增強緩慢，進入南海後逐漸增強至中度颱風。不過根據歐洲系集模式（ECMWF）模擬「暴風侵襲機率圖」顯示，台灣陸地受暴風侵襲的機率則已調降至20%以下。
吳德榮說：「除了這兩天天氣酷熱、午後中南部山區偶有局部雷陣雨，週三、週四摩羯颱風外圍輸入水氣逐漸增多，東半部轉有局部短暫陣雨，西半部晴時多雲、中南部午後有局部雷陣雨；週五至下週日受摩羯颱風外圍環流影響，東半部有局部陣雨，西半部午後有局部雷陣雨，有局部大雷雨發生的機率。」民眾還是要持續關注颱風最新動態，影響程度還是會有變化。