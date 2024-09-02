摩羯颱風90度大轉彎了！「最新預測路徑」曝光　吳德榮揭變天時機

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▲今明兩天天氣還是酷熱的型態，北部地區有機率發生37度以上的高溫，外出記得防曬、補水。(圖／記者周淑萍攝)

▲摩羯颱風最新路徑潛勢圖，各國預測路徑幾乎一致，侵台機率大幅度降低。（圖/NCDR）

▲週四開始，摩羯颱風外圍環流就會開始主導台灣天氣，目前預報來看，全台的降雨機率都較高。（圖／中央氣象署）

摩羯颱風幾乎90度大轉彎！今年第11號颱風日前形成，原本預估路徑有機率侵台，不過根據最新路徑潛勢預測圖顯示，氣象專家吳德榮表示，由於模擬模式還是會繼續調整，影響台灣的程度仍有變化，還是要持續觀察。吳德榮在「三立準氣象.老大洩天機」專欄中指出，明天晚上起受到颱風外圍環流影響，基隆北海岸、大台北、東北部地區、恆春半島有局部短暫陣雨。而中央氣象署今天也針對多縣市發布高溫燈號，包括大台北、桃園、新竹地區都有局部37度高溫發生的機率，民眾外出一定要記得防曬、補水。至於摩羯颱風現在最新路徑為何？吳德榮提到，吳德榮說：「除了這兩天天氣酷熱、午後中南部山區偶有局部雷陣雨，，東半部轉有局部短暫陣雨，西半部晴時多雲、中南部午後有局部雷陣雨；」民眾還是要持續關注颱風最新動態，影響程度還是會有變化。