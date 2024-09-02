嗆柯文哲對賭高空彈跳！小草酸爆王世堅：準備好了嗎？

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▲民進黨立委王世堅先前曾嗆柯文哲，若被羈押要對賭高空彈跳，如今柯無保釋放，小草們湧入臉書要他要遵守諾言。（圖／翻攝自王世堅臉書）

民進黨立委王世堅狂嗆民眾黨主席柯文哲多案纏身，日前他曾公開表示若柯文哲被羈押，他會帶便當去看柯文哲，結果遭柯文哲反嗆說風涼話，還指對方要賭就賭大的，「如果我沒被羈押，你要不要吞曲棍球」。後來王世堅也回應稱柯文哲，説要賭就賭做得到的「高空彈跳你願意嗎？」沒想到今（2）日凌晨台北地院宣布柯文哲無保請回，讓小草們嗨翻，紛紛湧入王世堅的官方臉書留言，要他記得信守「男子漢的約定」、記得「一諾千金」。柯文哲被裁定無保請回後，守到清晨的支持者情緒沸騰，早上不睡覺惦記著王世堅的「高空彈跳」對賭承諾，一窩蜂湧進王世堅臉書留言「準備要高空彈跳了嗎？」。小草們狂酸王世堅「高空彈跳記得拍影片上傳證明自己說話算數」、「只要嘴巴說出來就靈驗了，世間情再一次達成扶龍共識」、「我誰都不服，就服堅哥 真。扶龍王」，但也有網友心疼王世堅，拜託他「可不可以答應我不要再賭了」，還有人希望他若真的兌現承諾去高空彈跳「請注意安全」。事實上王世堅過去就曾為了完成各種承諾，分別在2008年與2020年各跳過1次海；2017年，王世堅則因點閱率破百萬，兌現「剃髮」的諾言；2012總統大選時他則因為說過，若民進黨候選人蔡英文敗給國民黨候選人馬英九就要「高空彈跳」。最後，馬英九勝選，但王世堅因為心臟病、高血壓等身體狀況，以及原先中意的「大漢橋」未能合法高空彈跳，直到2018年3月6日，才在日本的「母親農場」完成。回顧王世堅的對賭史可說是「16年獻祭4次」每賭必輸，也讓他成了打賭的反指標「扶龍王」名號不脛而走。不過中華民國骨科醫學會理事長詹益聖在接受媒體訪問時也提醒，遵守承諾固然重要，但高空彈跳的過程會從高速墜落、再緊急剎車，若未做好防護，容易造成關節扭傷、拉傷，或甚至脫臼，都有可能，甚至在往下墜的過程中又急停往回拉，脖子像鞭子一樣快速甩動，恐造成「揮鞭症候群」，務必謹慎評估並量力而為。